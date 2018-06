El PSOE niega que Planas esté imputado: "No hay caso, no hay noticia"

El PSOE ha negado hoy que el ministro de Agricultura, Luis Planas, esté imputado en ninguna causa judicial: "no hay caso, no hay noticia, no hay indicio de delito", ha aseverado el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, después de que el PP haya pedido la renuncia de Planas.

En una entrevista en la Sexta, Gil ha asegurado que los socialistas estarán "encantados de ir al Congreso a dar las explicaciones que hagan falta" sobre el asunto del robo de agua en Doñana en 2015, por el que el año pasado un juzgado de instrucción de Huelva procesó a Planas, entonces consejero de Agricultura de Andalucía, junto a dos exalcaldes y doce empresarios.

Tras subrayar que esa es una actuación correspondiente a su anterior actividad como consejero, el dirigente socialista se ha mostrado convencido de que esto refleja que hay "muchos interesados en atacar el proyecto de Pedro Sánchez".