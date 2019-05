El PSOE peleará "por todo" y presiona a Ciudadanos para que no dé aire a la entrada de Vox en las instituciones

El PSOE va a "pelear por todo" y no renuncia a gobernar en aquellos lugares donde, pese a haber sido la fuerza más votada, una eventual suma entre las derechas de PP y Ciudadanos, en ocasiones con la necesaria adhesión de Vox, les impediría gobernar.

Así lo ha expresado este lunes el secretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, tras la reunión de la Ejecutiva Federal que ha analizado los resultados de las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo y que ha designado a los miembros de la comisión encargada de seguir y evaluar las posibilidades de pactos en los diferentes territorios y que integrarán el propio Ábalos, Santos Cerdán, Susana Sumelzo y Patxi López.

La comisión esperará a recibir las propuestas de pactos que le lleguen de las distintas federaciones antes de definir la posición de la dirección federal del PSOE. Pero Ábalos ya se ha adelantado a pedirle expresamente a Ciudadanos "que no insufle aire a Vox" propiciando su entrada en gobiernos municipales y autonómicos.

La lectura que el PSOE hace de las dos convocatorias electorales del 28 de abril y del 26 de mayo es que los españoles han "pinchado en las urnas la burbuja de la extrema derecha", por lo que no vería "comprensible que un partido que se define como liberal les dé este aire", un escenario que tampoco vería bien el resto de la familia liberal europea.

Precisamente, con el presidente de Francia, el liberal Emmanuel Macron, cena este lunes en El Elíseo Pedro Sánchez para "analizar juntos los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, intercambiar puntos de vista sobre la renovación de los cargos en las instituciones comunitarias" y hablar de las "estrategias para frenar a la ultraderecha", ha enumerado Ábalos.

El 'número tres' del partido ha expresado su deseo de iniciar conversaciones con Ciudadanos para hablar de posibles pactos en ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

A los 'naranjas' les ha pedido también que apliquen en comunidades autónomas como Castilla y León y Murcia el mismo principio que utilizaron en Andalucía y que dio el gobierno al PP a pesar de la victoria socialista. En este sentido, ha recordado que la formación de Albert Rivera alegó la necesidad de un "cambio de régimen" dado que esta región llevaba muchos años gobernada por los socialistas.

Ahora ha exigido a la formación naranja que aplique la misma "argumentación". "No hace falta que inventen nada nuevo", ha exclamado tras dejar clara su intención de negociar con Ciudadanos y de recordar que en Castilla y León han ganado los socialistas.

Al secretario de Organización se la ha preguntado expresamente por la posibilidad de que el PSOE pueda facilitar que Begoña Villacís (Ciudadanos) sea alcaldesa de Madrid a cambio de que Ciudadanos haga presidente al socialista Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid. Una posibilidad que Ábalos ha calificado de "ficción" hoy por hoy porque, en su opinión, para esta operación de hacer alcaldesa a Villacís se necesitaría la concurrencia del PP.

POR DEFINIR ESTRATEGIAS EN CANARIAS Y NAVARRA

Tampoco ha querido avanzar Ábalos qué estrategia de pactos seguirá el partido en Navarra y en Canarias porque aún las federaciones de los dos territorios no han elevado una propuesta a la federal. Y no ha aclarado si para la dirección federal sería asumible una investidura de la socialista navarra que precise para salir adelante de la abstención de EH Bildu, aunque los abertzales no entren en el Gobierno que habrían de pactar los socialistas con Geroa Bai.

Ábalos ha subrayado cómo el PSOE ganó "de largo" las autonómicas en 10 de las 12 CCAA que el domingo renovaban sus asambleas legislaturas. "En términos generales, (el PSOE) consolida la hegemonía donde ya gobernaba y se convierte en primera fuerza en bastiones históricamente del PP, como Castilla y León, La Rioja, Murcia o Madrid", ha puesto en valor.

Además, los socialistas han sacado mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y Extremadura, y podrán conservar los Gobiernos de Asturias y Baleares. En las islas, ha tenido lugar la primera victoria socialista en la actual democracia, ha resaltado Ábalos, que ha remarcado asimismo que el PSOE ha sido la fuerza más votada en Canarias y Aragón, aunque que pueda gobernar dependerá de los pactos.

En el caso de la Comunidad de Madrid, Ábalos no ha dado por hecho que se vaya a producir un acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox y ha criticado que "algunos perdedores" celebren su resultado "como una victoria" estimando que van a conseguir el apoyo de otras formaciones.

"El PSOE lo va a pelear todo e intentará que prevalezca la voluntad mayoritaria de los ciudadanos", ha incidido. En este sentido, ha tildado de "irresponsabilidad" que la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se presente como "contrapeso" al Ejecutivo de Sánchez.

Ábalos ha sacado asimismo pecho del resultado del PSOE en las europeas, que le convierte en el partido socialdemócrata más fuerte a nivel europeo. Y ha presumido de la "clara victoria" en las municipales por primera vez en 16 años.

El PSOE, ha incidido, ha sido el partido más votado en las locales con 6.600.000 votos, y suma 1.100.000 nuevos votos desde 2015, a 7 puntos de distancia del PP y a 20 de Ciudadanos.

Ábalos ha pedido expresamente que el resultado en el Ayuntamiento de Madrid no enmascare otros logros en la Comunidad, como el haber recuperado las alcaldías de San Fernando de Henares y en Alcorcón y mejorado resultados en el antiguo cinturón rojo.