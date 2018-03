El PSOE recuerda a Podemos que ya hubo una moción de censura y no prosperó

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha recordado a Podemos que ya se debatió una moción de censura contra Mariano Rajoy, que no prosperó porque no tuvo apoyos suficientes, y ha vuelto a exigir al Ejecutivo que se someta a una cuestión de confianza si no aprueba los presupuestos.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Robles ha respondido así a las críticas de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, quien hoy le ha recordado al PSOE que "la única cuestión de confianza que se puede impulsar desde la oposición es la moción de censura" y se ha preguntado a "qué espera" Pedro Sánchez para presentar una moción de censura.

Robles, por su parte, ha explicado que Rajoy tiene la obligación de presentar unos presupuestos para 2018 y que además tiene que encontrar la complicidad de otras fuerzas parlamentarias para aprobarlos.

El PSOE exige al presidente del Gobierno que, si no logra apoyos para aprobar los presupuestos, presente una cuestión de confianza y elecciones si no logra superarla, porque los socialistas "no pueden seguir mirando para otro lado" ante la "parálisis" provocada por Rajoy.

A Unidos Podemos, Robles le ha recordado que la moción de censura que presentó la formación morada no logró prosperar "aritméticamente", y por eso lo que piden a Rajoy es una cuestión de confianza, que ayude a desbloquear el trabajo en el Parlamento.

En este sentido, ha explicado que hoy mismo en la Mesa del Congreso se ha vuelto a admitir el veto del Gobierno a la proposición de ley de Memoria Histórica del PSOE, y ha acusado al PP y a Cs de estar paralizando más de una veintena de propuestas de contenido social recurriendo a la ampliación de los plazos de enmiendas

Para Robles, lo más grave es que con estos vetos el PP y también Cs impiden que pueda haber un debate parlamentario sobre esas propuestas. "Tenemos un Gobierno que no gobierna y un partido como Cs que, aunque esté en competición en muchas materias con el Partido Popular, cuando se trata de cuestiones sociales para ayudar a los mas desfavorecidos, ahí sí trabaja con el PP", ha concluido.