El PSOE reclama a ERC que no se alinee "con la derecha" en el rechazo a los presupuestos por el juicio del 'procés'

El PSOE reclama a ERC que no se alinee "con la derecha" parlamentaria en el rechazo a los presupuestos después de que haya anunciado que presentará una enmienda a la totalidad al proyecto. "Con esta enmienda a la totalidad, ERC se pone al lado de la derecha del PP y de Ciudadanos para tumbar unos presupuestos sociales, progresistas, que respetan el Estatut de Catalunya respecto a las inversiones", ha afirmado el coportavoz del Comité Electoral, Felipe Sicilia.

En una rueda de prensa en Ferraz, Sicilia ha asegurado que, a pesar de la posición anunciada por los independentistas, el PSOE y el Gobierno seguirán "trabajando" por que salgan adelante: "Lo que vamos a hacer es pedirle a ERC que explique qué es lo que no le gusta de este presupuesto y si les merece la pena alinearse con la derecha por una cuestión en la que el Gobierno no tiene nada que hacer", ha expresado en referencia al juicio del procés que arranca el mismo día en que se debaten las enmiendas a la totalidad en el Congreso.

"ERC tiene que saber que la Justicia es independiente y que no pueden condicionar ni la acción de un Gobierno ni el presupuesto, que es una herramienta fundamental para un Gobierno, condicionarla a un proceso judicial", ha agregado Sicilia. Desde el PSOE insisten en que el Gobierno no hará "absolutamente nada" por la situación procesal de los líderes independentistas. "No podemos decidir qué van a hacer los tribunales porque en nuestro estado de derecho la Justicia es independiente", ha aseverado.

Fuentes socialistas aseguran que no les ha sorprendido la decisión de ERC y lo atribuyen al juego parlamentario incrementado por la "estrategia política" de las fuerzas independentistas dentro de su propia competición.

Aunque Sicilia ha reiterado que los presupuestos son una "herramienta fundamental" para la acción de Gobierno, no ha querido desvelar si su fracaso conllevaría la celebración de las elecciones generales de forma inminente.

"Trabajamos con una sola perspectiva que son las elecciones que sabemos que se van a producir. Tenemos una perspectiva segura que es que habrá elecciones municipales, autonómicas y europeas", ha expresado Sicilia. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió de que si no salen adelante las cuentas públicas, las generales se celebrarían en 2019, aunque no puso una fecha concreta. Pedro Sánchez tiene la baza de poder convocarlas el 26 de mayo y es una herramienta de presión sobre sus socios, porque está convencido de que ninguno quiere la coincidencia de esos comicios con el 'superdomingo'.

Los socialistas han mantenido desde la presentación del proyecto presupuestario la esperanza de sortear las enmiendas a la totalidad, cuya aprobación supone la devolución del proyecto presupuestario al Gobierno. ERC ha decidido presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos para el debate de la próxima semana. El anuncio del grupo que dirige en Madrid Joan Tardà lo ha anunciado este lunes y registrará su enmienda a la totalidad este martes. El plazo para hacerlo termina el viernes día 8 de febrero.

En el caso del PDeCAT hay división de opiniones sobre qué posición mantener. La dirección del partido decidió en diciembre acabar dando un 'no' final a las cuentas, pero los diputados más moderados prefieren permitir el trámite e, incluso, los hay dispuestos a acabar votando favorablemente, informa Arturo Puente.

La posición final de los grupos independentistas dependía –y en el caso del PDeCAT sigue haciéndolo– de las conversaciones de Carmen Calvo con el Govern. El Gobierno admitió el viernes que esa negociación para buscar una solución al conflicto en Catalunya habían llegado a un "punto ciego" tras el último encuentro de la vicepresidenta con su homólogo catalán, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi. El principal escollo es la creación de una mesa de partidos que buscara el encaje territorial. La Generalitat apuesta por que esté compuesta por formaciones a nivel nacional mientras que Moncloa quiere que se trate de partidos catalanes exclusivamente. "Tenemos abierto el diálogo para que los presupuestos salgan adelante, vamos a seguir hablando con todos los grupos", ha dicho el portavoz socialista.