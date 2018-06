Al PSPV-PSOE le cuesta creer un operativo así por unos contratos irregulares

El vicesecretario general del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha dicho que le "cuesta creer" que "por unos contratos irregulares" se haya lanzado un operativo como en el que ha sido detenido, entre otros, el presidente de la Diputación de Valencia y portavoz de este partido, Jorge Rodríguez, y que "tiene que ser otra cosa" aunque ha pedido "cautela" y "prudencia".

En declaraciones a EFE, Mata ha reconocido su "sorpresa" por la detención de Rodríguez junto, al menos, otras dos personas más, y ha insistido en que detener a alguien "por haber hecho contratos de alta dirección mal" le parece "insólito".

"Sorpresa y prudencia. He leído que es por unos contratos de alta dirección mal y me parece insólito que detengan a alguien por eso. No sabemos nada", ha indicado el también portavoz del grupo socialista en Les Corts.

Mata ha insistido en que "la versión que dan es porque hizo unos contratos mal en una empresa pública. Está mal pero no es esa corrupción. Puede haber unos contratos mal, enchufar a alguien, eso pueden ser un delito, pero la detención y los registros de domicilios es una medida muy extrema y tiene que ser otra cosa porque no puede ser eso".

"Lo que dicen no me lo puedo creer. Te puedo hacer un contrato para una empresa sin concurso público, puede ser irregular, puede ser prevaricación, pero por eso la gente no va a la cárcel, la inhabilitan pero no para registrar domicilios porque ¿qué buscan en los domicilios?", se ha preguntado.

Mata ha reiterado que desconoce los motivos que han llevado a la detención y ha asegurado: "Me cuesta creer que un operativo así se monte por unos contratos irregulares. Deben estar buscando otra cosa pero no lo sabemos. Mucha sorpresa y mucha cautela".