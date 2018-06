El PSPV no ve "especialmente grave" la condena a Màxim Huerta por fraude fiscal porque "no es un delito"

El vicesecretario del PSPV y portavoz de esta formación en Las Cortes Valencianas, Manolo Mata, ha manifestado este miércoles que no le parece "especialmente grave" la condena al ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, "al no ser un delito". No obstante, ha puntualizado: "Lo que me parece dudoso es si llegó a poner en conocimiento del presidente del Gobierno esa circunstancia para que se hubiera valorado su nombramiento".