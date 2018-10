El PT promete un "frente" en defensa de la democracia y teme por la vida de Lula

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, afirmó hoy que la formación creará un frente nacional e internacional por "la defensa de la democracia" en Brasil y que teme "incluso por la vida" del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril.

En la primera comparecencia oficial del partido tras las elecciones del domingo, que consagraron al ultraderechista Jair Bolsonaro como presidente electo de Brasil, Hoffmann destacó en Sao Paulo que "nunca había visto un proceso de elección con tamaña violencia" y que el PT "se prepara para lo peor" escenario durante la gestión de Bolsonaro.

"Tememos incluso por la vida del presidente (Lula). Él necesita de un juicio justo y con mayor protección por su vida y su integridad", expresó la dirigente en una rueda de prensa en la sede del partido, tras la reunión de su ejecutiva nacional en la capital paulista.

Añadió que el Partido de los Trabajadores construirá "un amplio frente de resistencia por la democracia y por los derechos del pueblo" contra el "Gobierno que se presenta", que se extenderá al ámbito internacional y que pasará por la "defensa de la libertad de Lula".

Respecto al resultado de las elecciones, Hoffmann aseguró que el PT sale "fortalecido" de los comicios a pesar de la derrota y subrayó que Fernando Haddad, el sustituto de Lula en la carrera presidencial, se presenta como "el gran articulador de esa frente de resistencia", por lo que su "papel es mayor al del PT".

"Fernando Haddad emerge como un gran líder. Después de Lula, Haddad es el gran líder del PT", aseguró la presidenta.

Hoffmann reconoció además que "el resultado de las urnas es un hecho", aunque criticó que "el proceso que llevó a ese resultado es de vicios y de fraudes".

"Las 'fake news' diseminadas por una verdadera industria de mentiras en el submundo de internet manipularon fuertemente el resultados de las elecciones", recalcó Hoffmann.

Finalmente, la presidenta resaltó que el PT también actuará de manera "inmediata" contra la "alianza" entre el presidente elegido y el actual mandatario brasileño, Michel Temer, que, según Hoffmann, pretende aprobar la polémica reforma del sistema de jubilaciones "aún este año".

"Vamos a resistir y enfrentar la reforma de pensiones, pues quita derechos de la mayoría y no fue debatida con la población. No cuenta con apoyo popular, no está en el programa de Gobierno (de Bolsonaro) y no hizo parte de los debates", resaltó Hoffmann.

Haddad, quien también participó en la reunión de la ejecutiva nacional, perdió las elecciones presidenciales con un 44 % de los votos, once puntos porcentuales menos que Bolsonaro.