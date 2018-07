Pablo Casado: Detrás de mi candidatura no hay más que afiliados de base

El aspirante a presidir el PP Pablo Casado ha subrayado hoy que detrás de su candidatura "no hay más que afiliados de base", que es de los que quiere el apoyo para su proyecto "en el que cabe todo el mundo", con el que busca un partido "ganador" que amplíe su base electoral y recupere el voto perdido.

"Yo no he buscado ni apoyo de barones territoriales, ni apoyo de expresidentes, ni apoyo de exministros. Yo quiere que me apoyen los afiliados de base, que son nuestros jefes", ha aseverado Casado en Santander, antes de mantener esta mañana un encuentro con miembros y simpatizantes del partido.

En una rueda de prensa, ha apostado por un proyecto de "cambio" y por "abrir una nueva etapa" en el PP y ha abogado por "no intentar llegar al Gobierno para hacer lo mismo, con los mismos", aunque se ha mostrado "muy orgulloso" de todos los presidentes del partido y de su "exitosa" acción de gobierno.

En cuanto a su relación con ellos, ha aclarado que de todos los aspirantes a liderar el PP él es el único que no ha trabajado en ningún gobierno de José María Aznar, para el que sí que ha recordado que trabajó como expresidente lo que ha valorado como un "honor" igual que lo ha sido ser portavoz del partido con Mariano Rajoy, ha añadido.

Pablo Casado ha recordado, además, que en el Gobierno los populares han perdido tres millones de votos, por lo que ha incidido en que "habrá que hacer cosas distintas con gente nueva", al tiempo que ha insistido en que en su proyecto "nadie sobra" y ha asegurado que si él gana en el partido "no pierde nadie".

"En este proyecto cabe todo el mundo. Yo lo que no quiero es un choque de trenes en el partido popular", ha incidido Pablo Casado, quien ha advertido de que si gana solo una parte el PP se "fracturará" antes de las elecciones. "Y entonces no las vamos a ganar", ha apostillado.

De todos modos, ha aseverado que "solo" él garantiza que "todos" los candidatos tengan su sitio en el partido y "se encuentren cómodos", aunque ha puntualizado que si no gana el proceso electoral en el PP estará "apoyando al ganador sin pedirle nada a cambio".