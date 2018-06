Pablo Casado (PP) aspira a ver juntos en un mitin a Rajoy y Aznar

Pablo Casado, candidato a la presidencia del PP, ha asegurado hoy en Ermua (Bizkaia) que aspira a que los expresidentes del Gobierno de esta formación, Mariano Rajoy y José María Aznar, participen juntos en un mitin porque ello dará imagen de fortaleza al partido conservador.

En declaraciones a los medios en Ermua, donde el candidato ha rendido homenaje al concejal del PP de este municipio asesinado por ETA Miguel Angel Blanco, ha reiterado que su proyecto defiende la "unidad" del partido como forma de recuperar a los votantes perdidos.

"Tengo una magnífica relación con Rajoy y Aznar y yo aspiro a que el partido del futuro vuelva a verlos juntos en un mitin o en un acto a los pies del monolito que homenajea a Blanco, porque en ese momento el PP será más fuerte y nadie podrá hacer ninguna insinuación sobre nuestra debilidad", ha afirmado.

Acompañado por el miembro de su candidatura y vicesecretario nacional del PP, Javier Maroto; por la presidenta de esta formación en Bizkaia, Raquel González; y por la secretaria general de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, Casado ha reivindicado la necesidad de fortalecer el partido.

"No me conformo con un partido con 6 millones de votos, como dicen las encuestas, sino que ambiciono un partido de 11 millones, que no sólo lidere, sino que sea hegemónico en el centro derecha y que sea la casa común en cualquier español que no sea de izquierdas, sea cual sea su ideología", ha dicho.

El aspirante a la presidencia del PP ha reivindicado la "unidad" tanto entre los actuales militantes del partido, como entre quienes en algún momento abandonaron esta formación al sentirse incómodos.

"Con esa unidad podremos decir a Ciudadanos que vamos a por ellos, que vamos a recuperar su base electoral", ha asegurado Casado, quien ha manifestado que el PP no permitirá entonces que la formación naranja continúe nutriéndose de sus cargos "por temas oportunistas o de pérdida de resultados".