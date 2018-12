Pablo Casado lleva la crisis catalana ante los líderes populares europeos mientras se prepara el pacto andaluz con Vox

Los principales líderes europeos evitan pactar con la extrema derecha. Ni el presidente francés, Emmanuel Macron; ni la canciller alemana, Angela Merkel, lo han intentado. Han preferido mirar hacia los liberales o los socialdemócratas.

Pero entre los 28 países de la UE hay de todo, en gobiernos nacionales, regionales o locales. El propio Sebastian Kurz, austriaco, presente en la reunión de los líderes populares europeos a la que asiste Pablo Casado en Bruselas, gobierna con la extrema derecha.

En Austria, la confluencia pasa por la dureza contra la migración –el país no ha firmado el reciente pacto en Naciones Unidas–. Pero, en España, como ha venido a decir Casado a Bruselas, la "emergencia" pasa por Catalunya: "Vengo a decir a nuestros socios comunitarios que no puede ser que en un Estado miembro haya algaradas sin que el Gobierno ponga orden".

Catalunya, el "a por ellos", ha sido una de las claves que ha explicado el resultado electoral andaluz, con una irrupción de Vox con 12 escaños y con el horizonte del desalojo de Susana Díaz de la Junta por medio de una alianza entre PP, Ciudadanos y la extrema derecha.

"La política de ibuprofeno [ en alusión al símil usado por el ministro Josep Borrell el miércoles] ha caracterizado el Gobierno de Pedro Sánchez desde que ha llegado", ha dicho Casado, "ha intentado poner ibuprofeno a la crisis de Catalunya, y, lo más grave, planteó reeditar la vía como Zapatero y de Maragall en la idea de que se aprobará lo que venga de Catalunya. No vamos a tolerarlo, y todo para permanecer cuatro meses más en Moncloa".

"Y así lo han hecho con todo, con Gibraltar y la política exterior: el ibuprofeno te quita el dolor, pero el enfermo se puede acabar muriendo. La economía está enferma, la situación internacional es de debilidad y en Catalunya es crítica", ha afirmado: "Es insólito que lo único que diga es que va a mandar policías a Catalunya, tiene que tomar el control de los Mossos D'Esquadra. No actúan y pretenden poner cataplasmas con policías. Los Mossos no son incontralables, son los cargos políticos y sus mandos los que hay que revelar".

Casado ha insistido en la intervención de la autonomía de Catalunya a través del artículo 155 de la Constitución: "En materia educativa, instituciones penitenciaras, la Hacienda y los mossos. Son 16.000 hombres armados y no pueden estar en manos de un loco fanático como Torra. Sánchez está siendo responsable de la inacción por no hacer nada. Y, si no, que convoque la democracia y vendremos a arreglar este problema".