Pablo Casado: en mi proyecto unitario si yo gano nadie pierde

Jaén, 30 jun (EFE).-El precandidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha defendido hoy en Jaén un "proyecto unitario en el que todo el mundo cabe, y en el que si yo gano nadie pierde".

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con un grupo de militantes del PP de Jaén, Casado ha asegurado que cuenta "con todos, no para hacer lo mismo, sino para mejorar y para volver a ser el gran partido de once millones de votos que no dependa ni de mociones de censura ni de bisagras nacionalistas ni de partidos oportunistas".

Ha señalado que su proyecto es "de política cercana, de política dirigida a las bases, aquellas personas anónimas que han hecho grande el partido y que son las que luego permiten ganar elecciones y gobernar".

Según Casado, en este proceso "es muy importante que se pueda votar en libertad y que ninguna provincia es de un candidato y, sobre todo, que si el partido sale reforzado de esta cita Andalucía y Jaén tendrán muchas más oportunidades para tener unos mejores resultados electorales".

Ha asegurado que cree en "un modelo social y económico en el que se fomente el emprendimiento, no una economía subsidiada, en el que la gente apueste por un futuro mejor y en un partido que lo que tiene que hacer es que la gente emprenda".

El precandidato ha criticado que en el tiempo que Pedro Sánchez lleva al frente del Gobierno "han pasado ya muchas cosas que por culpa de este proceso no estamos dando respuesta".

Entre ellas ha aludido a que el presidente del Gobierno entre "en Televisión Española como un elefante en cacharrería, empezar a dividir a españoles con leyes como la eutanasia, ceder al chantaje de los independentistas anunciando un nuevo referéndum ilegal esta vez pactado o acercando presos etarras olvidando y humillando a las víctimas del terrorismo".

"Todo eso es lo que tenemos que parar cuanto antes, pero la pregunta no es que haya que volver al Gobierno de cualquier manera, sino para qué queremos volver al Gobierno, y yo lo que propongo es volver para mejorar las cosas, para transformar la sociedad, para estar más fuertes y para poder ilusionar a un electorado que con este congreso tiene la oportunidad de decidir qué quiere hacer con España", ha concluido.