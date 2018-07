Pablo Casado dice tener "alguna idea" para la secretaría general del PP: "Quiero hablarlo con el resto de candidatos"

El nuevo presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho este lunes que "tiene alguna idea" para la secretaría general de su partido, si bien ha anunciado que antes hablará "con el resto de cuatro candidatos".

"Yo me comprometí a que fuese una lista y un proyecto de integración y he quedado con Soraya Sáenz de Santamaría en un par de días, cuando vuelva a Madrid, para poder hablarlo tranquilamente con ella y con el resto de cuatro candidatos", ha expresado.

Así lo ha hecho en declaraciones a los medios Pablo Casado, quien ha escogido el funeral institucional del expresidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor, en la Catedral de Santiago, como su primer acto público tras ser elegido dirigente de los populares. Al acto también han asistido el presidente del Gobierno gallego y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, y su homóloga en el Congreso, Ana Pastor.

En este contexto, ha apostado por que su proyecto de partido sea "unido, fuerte, de todas las regiones y de todas las edades", al tiempo que se ha mostrado "muy optimista" porque del Congreso que finalizó este sábado el PP ha salido "reforzado y unido".

Además, a preguntas a los medios, ha vuelto a descartar que la fue su contrincante, Sáenz de Santamaría, sea su elegida como secretaria general: "Por estatutos no puede ser, porque tiene que salir de la lista de los 35 vocales electos, no de los de libre designación". Sin embargo, es previsible que la exvicepresidenta del Gobierno ocupe puestos en la dirección de la formación.

A FEIJÓO, "LO QUE ÉL QUIERA"

En cuanto al presidente de la Xunta y del PP en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, Casado le ha recordado que le ofrecerá "lo que él quiera". "Tenemos que tenerlo muy cerca porque hace falta a nivel nacional", ha sentenciado.

Por su parte, Feijóo ha descartado revelar a quién votó el pasado sábado para "cumplir", ha dicho, con "el primer desideratum" del nuevo dirigente del partido, quien pidió que nadie desvelase su voto. "En presencia de Pablo Casado no me atrevo a decir a quién voté, porque no quiero ningún tipo de comentario", ha bromeado.

A renglón seguido, ha negado que le haya dado algún "consejo" al nuevo presidente, al tiempo que ha apostado por darle su "opinión" en "aquello que le pueda aportar" y su "apoyo" de manera "incondicional".

CATALUÑA, UNA "PRIORIDAD"

En otro orden de cosas, Casado ha justificado que su primer comité ejecutivo se celebrará en Barcelona para "reivindicar" que su "prioridad va a ser Cataluña": "Defender la igualdad de oportunidad de los catalanes, sin que nadie quiebre su convivencia, ni cometa ninguna ilegalidad, ni rompa la unidad española".

Asimismo, Casado ha avanzado que el sábado visitará Andalucía, ya que las elecciones autonómicas en esta Comunidad, previstas para marzo de 2019, serán la próxima cita con las urnas. En este sentido, el nuevo presidente del PP apuesta por la unidad y "cerrar cualquier tipo de herida, si la hubiera", tras el Congreso del partido. "Yo no la he visto", ha afirmado.

Sobre si su elección supone un giro hacia la derecha para la formación, Casado ha manifestado que "el PP ha vuelto" con cinco "ideas fundamentales" que, según asegura, son "principios que suscribirían también muchos votantes de izquierdas": "La unidad de España, la libertad individual, la defensa de la familia, la defensa de la honestidad y la defensa de la seguridad de las víctimas del terrorismo".