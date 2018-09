Pablo Iglesias lamenta la marcha de Domènech: "Cataluña pierde a un gran político"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado este martes la decisión de Xavier Domènech de abandonar la política y dimitir de su escaño en el Parlament y de sus cargos al frente Catalunya en Comú y también del partido morado en Cataluña, al que había accedido hace menos de cinco meses.

"Hay pocas personas a las que quiera y admire tanto como a Xavier Doménech. Hubiera querido que siguieras al frente, pero has demostrado que en política todos estamos de paso. Catalunya pierde a un gran político, pero tus estudiantes recuperan al mejor profesor. T'estimo molt amic", ha manifestado el líder de Podemos en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press.

Iglesias ha acompañado su mensaje con una fotografía en la que se le ve abrazando a Domènech en el Congreso, durante la etapa en la que el profesor de historia ejerció de diputado en la Cámara Baja, tras encabezar la lista de la confluencia En Comú Podem tanto en las elecciones generales de 2015 como en la repetición electoral de 2016.

El líder 'morado' siempre ha hecho gala de su buena sintonía con Domènech, y la estrecha relación entre ambos fue clave en la decisión del exdiputado de aspirar a liderar Podem, a pesar de que ya ocupaba el liderazgo del partido Catalunya en Comú, impulsado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en el que se tradujo la confluencia electoral catalana de ese nombre.

LLAMADO A PACIFICAR PODEM MIENTRAS LIDERABA CATALUNYA EN COMÚ

Su llegada al frente de Podem tenía precisamente entre sus objetivos el de pacificar la organización y facilitar la alianza con los 'comuns', tras meses de disputas entre el anterior secretario general autonómico Albano-Dante Fachin y la dirección estatal, entre otras cosas, por sus reticencias a esa integración en el partido de Colau. Sin embargo, la decisión de Domènech de dar un paso al frente en Podem generó entonces cierto recelo en algunos sectores de Catalunya en Comú.

En el escrito que Domènech ha hecho público este martes para anunciar su decisión, ha admitido que los resultados en las últimas elecciones autonómicas "en unos momentos extremadamente difíciles" no fueron los que querían y esperaban, y que quería asumir su responsabilidad.

Además, ha asegurado que su decisión llega tras una "profunda reflexión" y habiendo tenido "el honor y la responsabilidad de presentarse como candidato a tres campañas electorales en unos momentos políticos y sociales de una intensidad inmensa".

Fuentes de las dos formaciones que lideraba Domènech han explicado a Europa Press que se trata de una decisión personal y "meditada desde hace tiempo", y que no hay más motivos para su marcha que los que él mismo ha relatado en su escrito en las redes sociales.

UN ABANDONO CRÍTICO Y UNA DIMISIÓN FORZADA ANTES DE DOMÈNECH

Domènech ha sido el tercer secretario general de Podemos en Cataluña que deja este cargo desde que se constituyó la organización en esta Comunidad en febrero de 2015. La primera en abandonar fue Gemma Ubasart, quien anunció su dimisión en octubre de ese año, tras apenas ocho meses de mandato y raíz de los malos de los resultados de las elecciones catalanas del 27 de septiembre, esgrimiendo precisamente sus discrepancias con la campaña desarrollada para esos comicios.

Tras la baja de Ubasart, el partido quedó descabezado y dirigido por una gestora hasta julio de 2016, cuando activista y periodista Albano-Dante Fachin ganó las primarias celebradas entonces. Su mandato duró poco más de un año, ya que el 6 de noviembre de 2017 tomó la decisión de dejar su cargo y el partido, tras meses de fuertes disputas con la dirección estatal y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por su acercamiento a los independentistas y sus reticencias a confluir con los 'comuns'.

La salida de Fachin volvió a dejar a la filial de Podemos en Cataluña sin dirección, esta vez en un momento especialmente delicado, en pleno recrudecimiento de la crisis catalana tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, y con las elecciones catalanas recién convocadas para el 21 de diciembre por el Gobierno central de Mariano Rajoy, en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Este fue el motivo por el cual la dirección estatal decidió nombrar de nuevo una gestora y posponer el nuevo proceso interno hasta pasados los comicios. Finalmente, las nuevas primarias culminaron el 11 de abril de 2018 con la victoria de Domènech, que ha durado en el cargo menos de 5 meses, menos incluso que la primera secretaria general de Podem.

Ahora, el Consejo de coordinación de Podem ha convocado este sábado una reunión extraordinaria del Consejo Ciudadano autonómico -el máximo órgano regional del partido-- para "analizar la situación y tomar las medidas adecuadas" tras la decisión de Domènech de renunciar al cargo, así como de abandonar su escaño en el Parlament.

En un comunicado, la Ejecutiva catalana destaca que Domènech había logrado superar las divisiones internas que habían caracterizado los últimos meses la organización, logrando poner en marcha una dirección "que trabaja y continuará trabajando para hacer de Podem una organización más fuerte y presente en todo el territorio".

Por su parte, la Comisión Ejecutiva de Catalunya en Comú ha destacado en otro comunicado que Domènech "es y ha sido uno de los pilares fundamentales" del partido, y que la ejecutiva de esta formación y el grupo parlamentario prevén abordar su marcha en los próximos días.

ERREJÓN SE PREGUNTA POR "LOS RITMOS Y LAS INERCIAS DE LA FORMA PARTIDO"

Otros de los principales dirigentes del partido morado también han lamentado la marcha de Domènech. "Deja la primera línea política, que no el compromiso. Imposible no preguntarse por los ritmos y las inercias de la forma partido. Pero yo hoy me acuerdo de las lecturas, charlas y risas en este camino. Y de las que vendrán. Una abraçada, amic", ha manifestado el dirigente, diputado y candidato de Podemos a presidir la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón.

A su vez, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha destacado la "altura política" de Domènech. "Gracias compañero por tu trabajo inmenso y gracias por ayudar a construir un Podem fuerte y fraternal. Seguimos por el camino de ilusión que supiste generosamente abrir", ha señalado.

"Como tú mismo dijiste, si algo se parece a la fraternidad, es este espacio confederal. Gracias de corazón, suerte en tu nueva etapa. ¡Seguimos!", ha escrito la portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, quien ha puesto en valor el "enorme trabajo realizado estos años" por Domènech.