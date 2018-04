Pablo Iglesias tilda el fallo sobre 'La Manada' de "vergonzoso y asqueroso"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha tachado de "vergonzoso y asqueroso" el fallo del tribunal sobre 'La Manada' porque opina que al condenarles por abuso sexual y no por agresión sexual, están "lanzando el mensaje a las mujeres de que si no se juegan la vida" en un caso así, lo suyo no se considerará una violación.