Pablo Iglesias dice que no estará "toda la vida" en política y que lleva menos que Sánchez, Abascal o Arrimadas

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado este martes, sobre el fin de la limitación de mandatos en Podemos, que no va a dedicarse a la política "toda la vida" y que serán otros dirigentes de Podemos que ahora están en "la veintena o la treintena" los que asumirán en el futuro el liderazgo del partido morado.

En todo caso, el líder de Podemos ha apuntado que él lleva "menos tiempo en la política activa" que el presidente Pedro Sánchez, que el líder de Vox, Santiago Abascal, la de Ciudadanos, Inés Arrimadas, "y que los principales líderes de este país".

Así lo ha asegurado en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, para justificar la modificación que ha propuesto en el Código Ético de Podemos para permitir que los mandatos de los cargos internos y públicos del partido puedan alargarse más de 12 años, si lo permiten los inscritos en una consulta.

Podemos celebra estos días de forma telemática su Tercera Asamblea Ciudadana Estatal para revalidar por un tercer mandato a Iglesias como secretario general y renovar todos sus órganos de dirección, así como su modelo organizativo, su estrategia política y su código ético, entre otras cosas.

Entre las modificaciones planteadas por Iglesias en su Documento Ético, figura como la posibilidad de alargar su mandato y el del resto de cargos públicos e internos más allá de los 12 años que se habían fijado hasta ahora, si así lo deciden los inscritos en una consulta.

Es decir, su documento ético establece "la limitación de mandatos a ocho años para todos los cargos públicos y cargos internos del partido, con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a doce años" como hasta ahora, pero añade que, "más allá de dicho plazo, la prórroga estará supeditada a consulta a las personas inscritas".

Preguntado al respecto, Iglesias ha asegurado que el motivo de esta modificación es que en estos momentos hay una generación de dirigentes "muy jóvenes" en Podemos que "van a tener que asumir el futuro" del partido cuando "otros", como él, se dediquen a otra cosa diferente, y por ello, es necesario permitir que puedan estar más de 12 años.

NO PRECISA CUÁNDO DARÁ UN PASO ATRÁS

Así, ha afirmado que él no a va estar en política y al frente de Podemos "toda la vida", aunque no ha precisado cuándo tiene previsto retirarse. "No lo sé. Eso lo tendrán que decidir los inscritos, pero creo que yo ya he llegado a un lugar en el que creo que se puede contribuir a cambiar algunas cosas, y que las personas que tendrán el protagonismo en las próximas décadas serán otras diferentes", ha apostillado.

"Siempre hay que estar a disposición de lo que digan los inscritos, pero no te preocupes, que en el caso mío personal, no me veo dedicando toda mi vida a la política ni muchísimo menos. Yo soy profesor, la política es una cuestión personal, volveré a dar clase, a dedicarme a otras cosas, pero sí que pediré a muchos compañeros que están en la treintena o todavía en la veintena que tengan la oportunidad de ponerse al frente de este proyecto cuando toque", ha enfatizado.

En todo caso, ha afirmado que la discusión fundamental que deben tener no es la de "quítate tu para ponerme yo" sino si la de Podemos "va a ser útil en el próximo Gobierno y cómo van a actuar los círculos para vincularse a los movimientos populares".