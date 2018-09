Pablo Iglesias habla con Sánchez y defiende la dimisión de Delgado pero no condiciona la negociación de los PGE

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Iglesias ha explicado que aunque no ha podido conversar con Sánchez al encontrarse éste de viaje en Nueva York, sí se han intercambiado algunos mensajes telefónicos. En ellos, Sánchez le ha transmitido, según Iglesias, "su compromiso para combatir las cloacas", pero también que quiere mantener a Delgado en el Gobierno.

"Pensamos diferente con respecto a la ministra. Él quiere mantener a su ministra. Yo le he transmitido que las cloacas son peligrosas, afecten a quien afecten", ha asegurado Iglesias, tras reafirmar la necesidad de que la ministra salga del Gobierno por "coherencia", aunque sea "evidente", a su juicio, que Delgado esté siendo "víctima" de un "chantaje".

En esta línea, ha asegurado que él no cuestiona "la profesionalidad de la ministra como fiscal" y que es consciente "de que van a por ella". No obstante, ha señalado que cree que la propia Delgado "es consciente de que se equivocó estando en esa comida, porque si no habría respondido a la pregunta diciendo la verdad cuando le preguntaron si conocía a Villarejo".

"UN GOBIERNO CON DIMISIONES ES UN GOBIERNO FUERTE"

Por ello, ha abogado por su dimisión, sobre todo cuando, según Iglesias, esto no tendría por qué debilitar al Gobierno, sino al contrario. "Habla bien de un Gobierno cuando responde con dimisiones inmediatas si se cuestiona su credibilidad. No debilita al Gobierno la dimisión, sino que da ejemplo, al actuar al contrario que el PP", ha afirmado.

"No debilita al Gobierno que haya dimisiones, al contrario. Un Gobierno con dimisiones es un Gobierno fuerte", ha sentenciado, para añadir que lo que debilita a la democracia española es "un Gobierno lleno de corruptos". "Que haya un Gobierno en España en el que se pone en duda la credibilidad de un ministro, y el ministro no puede desmentir lo que aparece, y tiene que dimitir, eso refuerza la credibilidad del Gobierno", ha enfatizado.

Además, aunque Podemos reclame la salida del Gobierno de la titular de Justicia, Iglesias ha querido dejar claro que la decisión de mantenerla no influirá en la negociación que Unidos Podemos mantiene desde el verano con el Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Será un desacuerdo con el Gobierno, pero no vamos a poner en cuestión unos acuerdos que estamos trabajando en los Presupuestos y que pueden lograr beneficios para la gente. Nuestro compromiso con los Presupuestos se mantiene intacto, pero vamos a ser coherente", ha asegurado.