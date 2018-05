Pablo Iglesias pide a Sánchez que estudie la entrada de Podemos en el Gobierno si gana la moción de censura

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado este miércoles que cree que la moción de censura del PSOE contra el presidente Mariano Rajoy va a salir adelante y, en este escenario, ha pedido al líder socialista, Pedro Sánchez, que sea "consciente" de la necesidad de formar un Gobierno "plural y estable", es decir, un Ejecutivo de coalición en el que entre su formación.

Iglesias lleva apostando por esta vía de gobierno de coalición, aunque sin mencionarlo explícitamente, desde que Sánchez anunciara la moción. No obstante, ha sido ahora cuando ha realizado un llamamiento claro al secretario general socialista para que considere esta opción si la moción sale adelante con los votos del PNV, como tiene la "sensación" de que va a ocurrir.

"Creo que es mucho más sensato, y que respondería mucho más a la realidad de España, un Gobierno que representara a más formaciones políticas, y que se convirtiera en una referencia europea en políticas sociales y de regeneración", ha defendido en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso.

Minutos después, Iglesias volvía a hacer hincapié en esta idea a través de un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha defendido que "Pedro Sánchez debe ser consciente de que un Gobierno apoyado por 84 diputados no puede hacer lo que necesita España".

"GOBIERNO PLURAL Y ESTABLE"

"Será necesario un Gobierno plural y estable que pueda gobernar hasta el 2020", ha reclamado. En su comparecencia ante los medios en el Congreso ha garantizado, eso sí, que su grupo parlamentario va votar 'sí' igualmente y que, por lo tanto, esta petición no es una condición para apoyar la moción de censura.

De este modo, ante las posibilidades reales de que la moción salga adelante con el apoyo de los nacionalistas vascos, Iglesias ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que el PSOE no apueste por un Gobierno en solitario sostenido sólo por los 84 diputados del Grupo Socialista. El PSOE y Unidos Podemos suman 151.

"Sería mucho más sensato buscar un Gobierno más estable y más plural", ha enfatizado". "Los españoles han votado partidos políticos muy diferentes en el Congreso y nuestro país tiene que cambiar de cultura política. Se acabó el bipartidismo, se acabó la época en la que podía gobernar un solo partido", ha sentenciado.

"QUE NO PAREZCA QUE SÁNCHEZ NO QUIERE SER PRESIDENTE"

Asimismo, en declaraciones a la Sexta, recogidas por Europa Press, Iglesias ha pedido a Sánchez que sea "generoso" en su discurso con todas las fuerzas políticas dispuestas a apoyarle, es decir, que no aproveche para cargar contra los partidos indepedentistas catalanes, cuyos votos son imprescindibles para que la moción de censura salga adelante, ante la decisión de Ciudadanos de no apoyarla.

"Yo le aconsejaría prudencia. Si mañana parece que Sánchez no quiere ser presidente, querrá decir que no lo está haciendo bien. Cuando uno necesita los votos de formaciones políticas que piensan diferente, tiene que ser generoso", ha avisado.

En esta línea, Iglesias ha añadido que Sánchez no tiene que hablarle en su discurso a la presidenta de Andalucía y líder del PSOE en esta comunidad, Susana Díaz, sino "a los diputados de las formaciones políticas que no son de su partido y que le tienen que apoyar". "Él verá. Creo que sería bochornoso ver mañana que no quiere ser presidente", ha señalado.