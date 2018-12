Pablo Iglesias se despide del Congreso hasta marzo para cuidar a sus hijos: "No se me ocurre mejor plan"

El secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, se despide este jueves del Congreso donde, en principio, no volverá hasta marzo porque va a dedicar los primeros de 2019 a cuidar de sus los dos hijos que tiene con la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, que nacieron de forma prematura el pasado 3 de julio. "Estoy muy feliz porque no se me ocurre mejor plan los próximos meses que estar cuidando a mis hijos", ha comentado.