Pablo Iglesias convoca de forma extraordinaria a su dirección estatal tras constatar que el Gobierno da por perdidos los Presupuestos de 2019

Podemos no termina de tirar la toalla con los Presupuestos Generales de 2019. Pero cree que el Gobierno sí lo ha hecho. Ante la posibilidad de que el acuerdo firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quede en papel mojado y cuando las declaraciones sobre un adelanto electoral son cada vez más insistentes, el secretario general de Podemos ha convocado al máximo órgano del partido entre asambleas para "debatir la estrategia a seguir".

"No damos por perdidos los Presupuestos, aunque el Gobierno sí parezca que los da", ha señalado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en una rueda de prensa. "Se repite la situación de la moción de censura. El PSOE no tenía muchas ganas de que Pedro Sánchez fuera presidente y nuestro grupo fue el que más se esmeró. Ahora, el PSOE no tiene muchas ganas de sacar los Presupuestos, hay muchas voces que dicen que no dan los números y de nuevo es Unidos Podemos el grupo que más trabaja para sacar unos Presupuestos que mejorarían sensiblemente las condiciones de vida materiales de la gente", ha lamentado Echenique.

Pese a no dar por perdido el acuerdo presupuestario, el portavoz de la ejecutiva ha arremetido tanto contra el Gobierno y lo que consideran una actitud pasiva para buscar la mayoría parlamentaria, como contra los partidos independentistas catalanes, por negarse a apoyar las Cuentas del año que viene.

"Somos conscientes de que la posición de los partidos independentistas, que no quieren que mejoren las condiciones de vida de los catalanes, y del PSOE abren escenarios que pueden implicar una prórroga de los Presupuestos del PP y un adelanto electoral", ha asegurado Echenique.

Así, la coportavoz de la ejecutiva, Noelia Vera, ha informado de que "ante la situación política", Pablo Iglesias ha convocado un Consejo Ciudadano Estatal extraordinario para este mismo viernes.

"Vamos a prepararnos para cualquiera escenario", han explicado los portavoces del partido", a la vez que seguiremos intentando día y noche que salgan los Presupuestos porque mejorarían las condiciones de vida de la gente. Y si llegan al Congreso medidas que mejoran la vida de la gente, las apoyaremos. No hacemos tacticismo político con las cosas de comer".

Echenique ha arremetido contra el PSOE y ha preguntado a Sánchez "si quiere pasar a la historia como el único gobierno que no ha sacado ni siquiera unos Presupuestos" y como "un Gobierno del PSOE que solo ha gobernado con los Presupuestos del PP".

"Si el PSOE decide dosificar y hacer esperar 11 o 16 meses a los dependientes u ocho o 15 meses a los que pagan alquileres abusivos", ha planteado Echenique, desde Podemos insisten en que "con las cosas de comer no hay que hacer tacticismo".

"Vamos a pelear por los Presupuestos y porque las medidas se pongan en marcha cuando antes. Si eso no ocurre, será una estrategia unilateral del Gobierno", ha señalado. "Nuestra fecha ideal para las elecciones es el 26 de junio de 2020. Queremos aprobar los Presupuestos y que el resto de la legislatura se dedique a implementar las medidas para mejorar las condiciones de vida de la gente", ha añadido.

"El Gobierno tendrá que explicar si elige otra fecha", ha indicado Echenique. Eso sí, en Podemos creen que Si Sánchez opta por prorrogar las Cuentas del PP, "debe convocar" elecciones.