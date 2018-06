Pablo Iglesias sobre libertad de La Manada: "El Derecho no funciona"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado hoy que "es una mala noticia" que los "cinco energúmenos" de La Manada salgan de la cárcel porque queda de manifiesto que "el Derecho no funciona" y "no sirve para proteger a las mujeres".

"Y si el Derecho no funciona, hay que cambiar el Derecho", ha añadido el líder de Podemos durante la visita que ha efectuado hoy a la base de bomberos forestales de Brea de Aragón, en la provincia de Zaragoza.

En declaraciones a los medios, Iglesias ha incidido en lo que ya dijo ayer: que su grupo va a plantear en el Congreso una reforma del Código Penal que no distinga entre abuso y agresión sexual y que deje muy claro, ante situaciones como la de la víctima de La Manada, que, "si no es sí explícito, no es sí".

"Es inaceptable que la sentencia, más allá del voto particular, dijera que cinco energúmenos que doblan en edad a la víctima y que la llevan a un portal no es intimidación", ha proseguido Iglesias.

Por ello, aparte de la sentencia que se conoció en abril y que condenaba a los miembros de La Manada por abusos sexuales (no por agresión), el líder de Podemos ha afirmado que la puesta en libertad previo pago de una fianza de 6.000 euros de estos "cinco energúmenos" revela que "el Derecho no sirve para proteger a las mujeres".

"Hay que cambiarlo", en consecuencia, ha apostillado Iglesias, y de ahí su propuesta al Gobierno, en la que también se apostará por que haya formación en género en los tribunales del país.

Según ha recalcado el líder de Podemos, "la perspectiva de género es imprescindible" por cuanto "las mujeres tienen derecho a sentirse seguras y que estén donde quieran sin tener miedo a una agresión sexual".