Padres de asesinadas piden al PSOE que no derogue la prisión permanente

Los padres de jóvenes asesinadas, como los de Diana Quer o Mariluz Cortés, han pedido hoy al PSOE que no atienda a una hipotética derogación de la prisión permanente revisable en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la constitucionalidad de la misma.

Juan Carlos Quer y Juan José Cortés, junto a la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella, se han reunido hoy en el Congreso de los Diputados con la portavoz parlamentaria del Grupo Socialista, Margarita Robles, y el diputado Rafael Simancas para trasladarle su petición de mantener la prisión permanente revisable.

Agrupados en la plataforma ciudadana No a la Derogación de la Prisión Permanente Revisable, los promotores, que ya han recogido 2,5 millones de firmas en tan solo mes y medio en apoyo a su reivindicación, quieren reunirse con todos los grupos.

Hasta la fecha ya lo han hecho con el PP, UPN y Coalición Canaria, los cuales les han trasladado su apoyo incondicional a la no derogación de la prisión permanente, y hoy se han reunido con los socialistas, quienes no han hecho declaraciones al respecto.

Este viernes se reunirán a las 10.30 con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera y a las 12.30 con la portavoz parlamentaria del grupo de Unidos Podemos, Irene Montero.

Pese a la ya conocida oposición de los socialistas a la prisión permanente revisable, los padres de las jóvenes asesinadas han pedido al PSOE que no tome ninguna medida sobre se la derogación de esta figura penal en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la constitucionalidad de la misma.

En declaraciones a Efe, Juan Carlos Quer ha agradecido la disposición y acogida de los diputados socialistas a quienes ha pedido que hagan una reflexión serena y tranquila sobre el debate en torno a la prisión permanente revisable.

Durante la reunión, que ha durado una hora y media, los familiares les han recordado que "la plataforma ciudadana no es de izquierdas, ni de derechas ni de centro, sino de sentido común".

Y es por ello que "es también de sentido común mantener una normativa penal cualificada para que no saquemos a la calle a delincuentes en tanto no se garantice que no se han rehabilitado ni reinsertado en la sociedad".