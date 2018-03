Padres de asesinadas piden que no haya guerra política con prisión permanente

Los padres de jóvenes asesinadas, como los de Diana Quer o Mariluz Cortés, han pedido hoy a los partidos que no hagan una "batalla campal para la captación de votos" con la prisión permanente revisable, y han insistido en mantener esta figura que es demandada por ocho de cada diez españoles.

Juan Carlos Quer y Juan José Cortés, junto a la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella, se han reunido hoy en el Congreso con representantes del PP y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para trasladarles su petición de mantener la prisión permanente revisable, que está vigente en los países de la UE salvo Portugal y Croacia.

Agrupados en la plataforma ciudadana No a la Derogación de la Prisión Permanente Revisable, los promotores, que ya han recogido 2,5 millones de firmas en tan solo mes y medio en apoyo a su reivindicación, quieren reunirse con todos los grupos y han confirmado que lo harán con Compromís, Coalición Canaria, PDeCAT y Ciudadanos, y confían en hacerlo con Podemos y PSOE.

Tras la reunión con el PP, han explicado a los periodistas su postura y no se han olvidado de la situación que están viviendo los padres de Gabriel, el niño de Níjar (Almería) desaparecido hace una semana cuando salió de casa de su abuela para jugar con sus primos.

Juan José Cortes portaba un cartel con la leyenda "Gabriel, estamos contigo".

Han sido tajantes al asegurar que en modo alguno la prisión permanente supone cadena perpetua, y han instado a no confundir a la opinión pública en este sentido. "No defendemos la cadena perpetua", ha enfatizado Quer antes de insistir en la necesidad de no utilizar con interés partidista "un tema tan sensible como la protección de los menores".

"Nuestra iniciativa no es de derechas, ni de izquierdas ni de centro. Es una iniciativa ciudadana que quiere elevarse a la clase política para que haya consenso y una reflexión seria sobre esto", ha precisado.

Según han señalado, la próxima semana se debatirá en el Congreso la toma en consideración de las propuestas de PNV y PSOE para modificar o derogar la prisión permanente, a las que el PP presentará una enmienda a la totalidad.

Lo han recordado, asimismo, el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, y Catalá, quienes han apostado por la iniciativa que ha promovido el propio ministro para ampliar esa figura penal a otros supuestos graves no incluidos en la actual normativa.

El titular de Justicia ha subrayado el compromiso que debe tener la democracia con las víctimas, porque es "una obligación ética"; ha reconocido que no siempre se ha legislado para ellas; y ha puesto en valor una legislación de penas adecuada a la gravedad de los delitos y con todas las garantías".

Tras asegurar que coincide "plenamente" con la Plataforma, el ministro ha hecho hincapié en el carácter preventivo de esa figura y en la necesidad de que los delincuentes que han cometido delitos execrables no abandonen la prisión hasta que estén en condiciones de no volver a delinquir.

El titular de Justicia se ha opuesto a la pretensión de algunos grupos de derogar esa figura cuando "está plenamente avalada por la sociedad".

Mientras, Rafael Hernando ha reiterado que la prisión permanente revisable es "legal, constitucional y proporcionada" y también ha resaltado su valor preventivo.

Blanca Estrella, dirigente de la Asociación Clara Campoamor, ha dejado claro que ella es de izquierdas desde siempre y, desde esa posición política, ha hecho un llamamiento al PSOE para que no apoye la derogación de esa figura penal que, a su juicio, es progresista y se sitúa a la lado de las víctimas.

Y ha recordado a los partidos de izquierda que muchos violadores y asesinos que salieron de la cárcel antes de lo previsto en virtud de la derogación de la doctrina Parot, han vuelto a violar y matar.