Pagazaurtundua acusa a Sánchez de usar las instituciones como en un casino

La eurodiputada de UPYD y víctima del terrorismo Maite Pagazaurtundua ha dicho que existen personas en España que en el momento actual "pueden estar sintiéndose huérfanas por tener un presidente", en referencia a Pedro Sánchez, que "utiliza las instituciones como si estuviera apostando en un casino".

Maite Pagazaurtundua ha hecho esta reflexión durante una rueda de prensa en la que ha comparecido este viernes en San Sebastián junto a la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, para, entre otros asuntos, criticar los homenajes que reciben en lugares públicos algunos presos de ETA tras salir de la cárcel.

Durante su comparecencia, Pagazaurtundua ha sido preguntada sobre si acudiría este domingo a la manifestación convocada por Ciudadanos y PP el domingo en Madrid "para defender la Constitución y la unidad de España".

Tras explicar que ese día ella estará en Andoain (Gipuzkoa) en el acto de recuerdo a su hermano, Joseba, asesinado hace 16 años por ETA, Maite Pagazaurtundua ha indicado que España atraviesa un momento histórico "muy complicado" con "sucesos" políticos "muy extraodrinarios".

Así habla de la manera en la que el PSOE llegó a "alcanzar un nuevo Gobierno con una muy pequeña participación de escaños" en un contexto donde "algunos" que "legitiman actuaciones contra la legalidad vigente" han permitido a Pedro Sánchez "llegar al poder".

"Es muy serio, y todo lo que viene después es muy serio también", ha incidido Pagazaurtundua, quien, durante su comparecencia ha arremetido también contra los homenajes a expresos de ETA ya que, según ha comentado, "hay heridas que no se pueden cerrar" en las víctimas "cuando hay elementos tóxicos en el ambiente".

Consuelo Ordóñez, por su parte, ha asegurado que "hasta que no vea la fotografía de la disolución de ETA por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" no dará "legitimidad" a su supuesta desaparición por "circo" que montó en Cambó (Francia), porque los servicios antiterroristas "siguen diciendo que hay células activas" y que "no se desarmó totalmente".