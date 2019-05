Pagazaurtundua defiende la armonización fiscal "en todo Europa"

La número dos en la lista de Ciudadanos para las elecciones europeas, Maite Pagazaurtundua, ha defendido este viernes en Bilbao la armonización fiscal "en toda Europa" para evitar que haya "privilegiados" y "ciudadanos de primera y segunda".

La candidata, que se ha reunido en la capital vizcaína con varias asociaciones, ha instado a votar en las elecciones europeas porque "no votar esta vez significa votar a todos los ultranacionalistas, a todos los radicales de extrema izquierda y derecha", ha advertido.

En declaraciones a los periodistas tras ser cuestionada por las posiciones de su partido en relación al cupo y Concierto vascos, Pagazaurtundua ha apostado por la armonización fiscal en el ámbito europeo.

Según ha dicho, "en toda Europa hay que conseguir que haya una armonización fiscal y social suficiente para que no haya 'dumping', para que no haya privilegiados, para que no haya ciudadanos de primera y de segunda, para que todo el mundo tenga aquello que es justo para competir en igualdad de oportunidades".

A su juicio, en este asunto "hay que cambiar el enfoque, abrir el angular y mirar desde lo grande" porque "todos tenemos para ganar si hacemos una fiscalidad armónica y que no genere efectos frontera".