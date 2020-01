Page avisa que con el Código Penal "no se puede mercadear" ni que decidan sobre él los que volverían "a hacer lo mismo"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este jueves que "con los derechos de los españoles no se mercadea y con el Código Penal no se puede mercadear, porque no es una cuestión negociable". Ha agregado también que sobre la reforma de esta legislación no pueden decidir "aquellos que aún hoy siguen diciendo que, si pueden, volverán a hacer lo mismo".

El dirigente autonómico se ha referido así al debate sobre la reforma del Código Penal que plantea el Gobierno para revisar la tipificación entre otros del delito de sedición, lo que ha sido interpretado por la oposición como una vía para suavizar las penas de los políticos condenados por el proceso independentista.

TIPIFICAR SOBRE EL QUE MIENTE

A propósito del debate sobre códigos penales, García-Page ha añadido que también existen "códigos éticos y políticos". "Y no se cuál sería la tipificación del código político, pero sería grave", ha dicho, y ha planteado que algún día se podría discutir si llevar a la legislación penal "la tipificación para el que hace exactamente lo contrario de lo que promete".

En este sentido, ha apuntado que eso que suele tener una "condena electoral", en algunos otros países en un momento determinado "les lleva a sometimiento de juicio, como se está viendo en Estados Unidos".

García-Page ha hecho estas manifestaciones en una intervención en la que ha anunciado que denunciará al Gobierno si no acuerda con las autonomías el pago del IVA de 2017, asunto sobre el que espera una solución dialogada que evite un recurso.

"Estamos en una época en la que estamos inaugurando un ciclo en el que parece que se quiere ir menos a los tribunales y hablar más, aunque a veces de lo que se hable realmente sea veneno. Ya me gustaría que se arregle hablando porque si no es así vamos a tener que ir a los tribunales cuando otros, que ya lo están incluso, van a poder opinar sobre el Código Penal que les afecta, algo que no deja de ser increíble y paradójico", ha dicho.

En todo caso, García-Page ha insistido en que "si no hay más remedio" reclamarán "judicialmente" la deuda "objetiva" que Hacienda tiene con Castilla-La Mancha. "A mí me importa infinitamente más Castilla-La Mancha que mi partido político", ha dicho García-Page, frase con la que ha querido dejar claro su defensa de la región.