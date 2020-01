Page denunciará al Gobierno si no acuerda el pago del IVA: "Otros van a opinar sobre el Código Penal que les afecta"

"Me gustaría que se arregle hablando porque si no es así tendremos que ir a los tribunales, cuando otros que ya están en los tribunales incluso van a poder opinar sobre el Código Penal que les afecta, algo que no deja de ser increíble y paradójico", ha añadido.

El dirigente autonómico ha dicho que esperará hasta el próximo 4 de febrero, día en que reúne a su Ejecutivo en Consejo, para ver si el Gobierno central cambia de criterio y aclara y garantiza que va pagar el dinero, 2.500 millones entre todas las comunidades. Si no es así, ha avisado de que autorizará a los servicios jurídicos regionales para que planteen un recurso contra dicha decisión.

Ha asegurado que espera que el Gobierno "cambie de criterio" y "que se fíe de los que tienen muchos diputados, porque si la cosa se va a decidir por uno, para eso sobran 349 parlamentarios".

Page ha recordado que el Estado debe a Castilla-La Mancha 130 millones de euros "por un IVA indebidamente cobrado a las autonomías" y ha insistido en que hay que arreglarlo, ha dicho insistiendo en que es algo que "no se puede pasar por alto".

En todo caso, García-Page ha insistido en que "si no hay más remedio" reclamarán "judicialmente" la deuda "objetiva" que se tiene con Castilla-La Mancha, al margen de las reclamaciones que políticamente haya que hacer sobre Dependencia y otras cuestiones.

Además, el presidente ha hecho referencia a que desde Castilla-La Mancha tienen claro que con los derechos de los españolas "no se mercadea" y que el Código Penal "no es una cuestión negociable sino de alto consenso social, que además no pueden decidir aquellos que aun hoy siguen diciendo que si pueden, volverán a hacer lo mismo", ha apuntado.

"A mí me importa infinitamente más Castilla-La Mancha que mi partido político", ha dicho García-Page, frase con la que ha querido dejar claro su defensa de la región.