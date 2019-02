Page defiende que Sánchez es el candidato del PSOE y dice ganará "claramente"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido este lunes que el candidato del PSOE en las elecciones generales es Pedro Sánchez y que no debe haber, por tanto, candidaturas alternativas, y ha agregado que, además, Sánchez va a ganar "muy claramente" los comicios del 28 de abril.

García-Page ha participado, en Cuenca, en un ejercicio práctico de conferencia de prensa con estudiantes de Periodismo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y ha respondido a preguntas sobre si un cambio de candidato mejoraría los resultados del PSOE en las elecciones generales, sobre lo que ha dicho que es "un problema que no se va a dar".

Ha defendido que el candidato del PSOE sea Pedro Sánchez y que no haya candidaturas alternativas porque supondría "trasladar un mensaje absurdo a la opinión pública" dado que en este momento en el PSOE "no se discute" que el presidente de Gobierno sea el secretario general y el candidato.

"No sé si habrá alguien que quiera plantear primarias. Si escucho a los más radicales de mi partido tendría que haber primarias por sistema, aunque no sea necesario, por el simple hecho de pelearnos. Yo no soy de esos. Yo defiendo que el candidato sea Pedro Sánchez", ha dicho.

El presidente de Castilla-La Mancha ha dejado claro que esta postura suya respecto a Sánchez no quiere decir que "coincidamos en todo" ya que "particularmente discrepo en cosas, y algunas esenciales", ha admitido.

Su apreciación, además, ha sido que Pedro Sánchez "va a ganar muy claramente las elecciones".