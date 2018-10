Page da por hecho que habrá acuerdo con Podemos en los PGE y sitúa las generales en otoño de 2019

En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, Page ha explicado que, a su juicio, las discrepancias con Podemos sobre los Presupuestos se deben a "una cuestión de imagen" y "una pelea por quién lo filtra o se apunta el tanto".

"Creo que finalmente el acuerdo será relativamente sencillo. Me consta por intuición y comentarios que será asequible", ha dicho Page pese a que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, haya dicho este lunes que las negociaciones "no están a la altura" y, por ello, ahora están en el "no".

El presidente de Castilla-La Mancha ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este domingo que esta semana se conocería el borrador de Presupuestos y que incluiría medidas respecto a los permisos de maternidad y paternidad o la universalización de la educación de 0 a 3 años. "Y eso no ha gustado a algunos", ha sugerido.

Este acuerdo de Presupuestos permitirá a Pedro Sánchez alargar la legislatura hasta otoño del próximo año, a juicio de Page, con independencia del anuncio que hará la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, de convocar elecciones el próximo 2 de diciembre.

"Puede cambiar de un día para otro, pero si tuviera que hacer una apuesta diría que las generales se celebrarán en otoño de 2019 lo más pronto", ha aventurado.

En este contexto, cree que el PSOE podrá alzarse como ganador de esos comicios porque la gente valorará "muy positivamente" su "voluntad de cambiar las cosas". "Hay que hablar a la gente con franqueza", ha explicado.