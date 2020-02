Page ironiza sobre la adaptación de Podemos al poder: "Agrada ver que ponen la bandera y que tienen un despacho grande"

En una entrevista con Antena tres recogida por Europa Press, García-Page ha dicho al respecto que "se están dejando muchos pelos en la gatera estética", algo que entiende como una evolución democrática conseguida "entre todos". "Tiene un punto de disfrute", ha bromeado.

Todo ello después de que, tal y como ha recordado, cuando entraron en el Gobierno de Castilla-La Mancha intentaron "tonterías" como limitar los coches oficiales o restringir el uso de teléfonos móviles a los cargos públicos.

También se ha pronunciado ante la posibilidad de que Pablo Iglesias forme parte de la Comisión del CNI, asegurando que tiene mucha confianza en este organismo.

Entiendo que el CNI será quien tenga claro lo que puede o no contar. Además, la información no es la misma para el presidente que para el vicepresidente. Entiendo que el CNI está preparado, no me preocupa, son profesionales y tendrán claro lo que se puede contar, ha indicado.