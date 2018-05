Page cree que con la moción se ha logrado que se abran a adelantar elecciones partidos que estaban "cerrados en banda"

En declaraciones a su llegada al Comité Federal del PSOE, Page ha asegurado que Sánchez busca negociar un escenario electoral con Podemos y con Ciudadanos y ha apostado por intentar el acuerdo con ambos partidos para convocar comicios.

"Los españoles no van a entender que discutamos por un mes arriba o abajo. Si hay un consenso sobre un escenario de elecciones generales, esto tiene que ser posible y tengo que agradecer que esa iniciativa se abre porque la ha planteado el PSOE", ha dicho.

El dirigente socialista ha descartado que Pedro Sánchez vaya a apoyarse en los partidos independentistas catalanes para sacar adelante la moción y ha insistido en que es un planteamiento dirigido a Podemos y Ciudadanos, aunque también ha admitido que en el Congreso cada grupo podrá votar lo que quiera.

"No sólo no contamos con los independentistas para gobernar sino que no aceptamos un Gobierno de España dependiente de los grupos independentistas", ha subrayado, para insistir en que se puede negociar con Cs y Podemos porque hay un "espacio razonable" para el entendimiento con los dos partidos que desemboque en elecciones generales.

"Los ciudadanos en 48 horas se han convencido de que la solución política en España pasa por la salida de Mariano Rajoy y del Gobierno del PP", ha concluido.