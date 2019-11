Page anima a votar porque no hacerlo "tiene efecto en quien no se quiere"

El secretario regional del PSOE y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha animado este domingo a la ciudadanía a ir a votar porque no hacerlo, ha advertido, "produce efecto, pero en quien no se quiere".

García-Page ha hecho estas declaraciones tras ejercer su derecho al voto en el colegio público Ciudad de Nara, en Toledo, adonde ha acudido con su esposa y ha saludado a todos los miembros de las mesas electorales.

El líder regional de los socialistas ha reconocido que, "para mucha gente, hoy es una jornada electoral habitual, pero para mucha otra una jornada que supone reiteración".

Sin embargo, en su opinión, "nunca hay exceso de democracia", aunque es cierto que no tener que repetir elecciones significaría que ha triunfado el voto y la opinión y la voluntad de la ciudadanía.

No obstante, ha incidido en que no entiende que la ciudadanía se queje de tener que volver a votar porque el objetivo de esta convocatoria es "que España encuentre un camino de normalidad institucional y no tener que estar preguntándonos a nosotros mismos qué Gobierno queremos o debemos tener".

En cualquier caso, ha reiterado que "no hay excusa desde el punto de vista democrático para hoy no acudir a votar", sobre todo por una razón, porque "normalmente la gente vota para construir un Gobierno pero también a veces no para construir algo, porque a lo mejor no lo tiene claro, sino que vota para que no salga lo que no quiere".

Por lo tanto, ha instado a los ciudadanos a que voten, a que utilicen este día para ejercer su derecho democrático y decidir lo que pueda pasar, ya que a su modo de ver "es la mejor manera de luego poder reivindicar o poder quejarse en los próximos años".

Además, ha dicho que "los españoles tienen el reto de demostrar que lo hacen mejor que los políticos que reciben el voto", ha concluido.