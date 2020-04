Más País y BNG piden no reanudar la actividad porque puede haber un rebrote

Más País y el BNG han coincidido en reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no se permita reiniciar las actividades no esenciales a partir de este lunes porque puede suponer un rebrote en el número de contagios por el coronavirus y una vuelta atrás en la lucha contra la pandemia.

En el debate de la segunda prórroga al estado de alarma, este Jueves Santo en el Congreso, ambos han manifestado su apoyo a este decreto para ampliar el confinamiento hasta el día 26 de abril, al igual que el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, aunque han puesto distintas condiciones, en algunos casos con propuestas al decreto.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha advertido a Sánchez que "no hay que aflorar" sobre el cese de las actividades porque la salud "está por encima del cálculo económico y político" y ha dicho que le parece "precipitado" levantar esta suspensión que lleva vigente desde el 30 de marzo.

"Nadie reduce la velocidad en una carrera cuando lleva ventaja", ha insistido, aunque ha reconocido que puede ser necesario "aliviar" ciertas condiciones del confinamiento para los ciudadanos, al tiempo que ha criticado que el Gobierno viene "con los deberes sin hacer" sobre los decretos económicos y sociales que también se debaten.

El diputado del BNG Néstor Rego ha considerado que reanudar la actividad en centros de trabajo "masificados y sin medidas de seguridad" es un "error" y una "irresponsabilidad" porque puede suponer un "rebrote indeseado" de la pandemia. "La prioridad es salvar vidas y no la cuenta de resultados", ha afirmado.

Además, ha criticado la "recentralización" que cree que ha iniciado el Gobierno que, a su juicio, ha sido aprovechada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para ocultar su "inacción, inoperancia e incapacidad" ya que aunque aplazó las elecciones autonómicas "no la campaña electoral", ha reprochado.

Por su parte, el portavoz de Compromís Joan Baldoví, ha centrado sus más duras críticas en los partidos de derecha por ser una "oposición miserable", además de "zafia, irresponsable y sucia", y les ha instado a dejar de ser "niños malcriados e irresponsables" y "no aprender de Trump, Johnson y Bolsonaro".

Compromís ha planteado cinco propuestas de resolución al real decreto ley para la prórroga del estado de alarma, entre las que se incluye que la Administración pueda seguir licitando telemáticamente las obras.

Aparte, ha lanzado un reto a todos los partidos para "blindar la sanidad pública en la Constitución" cuando termine esta crisis y ser "constitucionalistas de verdad, no de pulserita ni de mascarilla con la banderita". Y ha apostillado: "¿A que no hay...?, ¿a que no se atreven?".