Más País y Compromís se suman al 'cordón sanitario' a Vox en el Congreso y esperan que el PP no le ayude

Así lo han puesto de manifiesto el líder de Más País, Íñigo Errejón, y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, en rueda de prensa en el Congreso, donde han acudido para presentar sus credenciales tras ser elegidos en los comicios generales del pasado día 10.

Errejón, al que ha acompañado su compañera de filas y diputada de Equo, Inés Sabanés, ha desvelado que ya ha hablado con el PSOE sobre su idea de dejar a Vox sin representación en el órgano de gobierno del Congreso.

"Los demócratas lo tenemos muy claro. No vamos a lamentar que (Vox) no esté en la Mesa", ha manifestado Errejón, antes de apuntar que espera que el PP no cuele a Vox "por la puerta de atrás" en el gobierno del Congreso, como ya hizo en la Asamblea de Madrid. "Hoy la decisión vuelve a estar en el tejado del PP y si quiere facilitar una posición a Vox en la Mesa, será su responsabilidad", ha dicho.

El dirigente de Más País espera que un partido que se pretende democrático, como el PP, no regale nada a los de Santiago Abascal mucho menos después del "escándalo" protagonizado por su secretario general, Javier Ortega Smith, en el Ayuntamiento de Madrid en el acto contra la violencia de género.

"EL FASCISMO, CUANTO MÁS LEJOS DE LAS INSTITUCIONES, MEJOR"

"El fascismo, cuanto más lejos de las instituciones, mejor", ha respondido, por su parte, el único representante de Compromís en la Cámara Baja, Joan Baldoví, para quien "gente que se aprovecha de las instituciones" para hacer políticas "absolutamente pasadas" y "contra las personas" no debería estar en la Mesa del Congreso.

Hasta la fecha, además de los tres votos de Más País y Compromís, la propuesta de los socialistas y los 'morados' tiene el respaldo de los seis diputados del PNV, lo que suma ya 164 papeletas. El PP, que con sus votos tiene aseguradas al menos dos de las nueve plazas de la Mesa, ha asegurado que no va a participar en ningún 'cordón sanitario' a Vox, mientras que Ciudadanos ha avanzado que presentará un candidato para entrar en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, lo que requerirá apoyos externos para prosperar.