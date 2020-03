Más País reclama a Sánchez una renta básica y anular hipotecas, alquileres y cuota de autonómos

En el marco de la ronda de conversaciones que Sánchez ha mantenido con los partidos con representación parlamentaria, Errejón ha remarcado al presidente que si bien decretar el estado de alarma ha sido una decisión "necesaria" y "valiente", ésta "debería haber llegado antes". En todo caso, le ha querido dejar claro que puede contar con el apoyo Más País-Equo para hacer frente al virus y a los efectos sociales, políticos y económicos que éste traerá consigo.

En este punto, el diputado madrileño ha cuestionado que se haya decretado el estado de alarma sin impulsar "inmediatamente" todas las medidas de protección social y económica para que "el confinamiento no se convierta en una crisis social y económica". "Para nosotros es fundamental que se pongan en marcha medidas excepcionales y que, por encima de los objetivos de déficit, (el Gobierno) se plantee que la crisis epidemiológica no la puedan pagar las familias trabajadoras".

EL CONFINAMIENTO NO PUEDE SUPONER EXCLUSIÓN

En concreto, Errejón ha propuesto a Sánchez que mientras dure el confinamiento se deben anular las cuotas de autónomos y pymes, suspender los pagos de hipotecas y alquileres, garantizar que "todos" los trabadores afectados cobren el desempleo, establecer una renta básica para todos los ciudadanos hasta seis meses después de la salida de la crisis y proteger la bolsa contra posibles ataques especulativos. También reclama medidas para que las víctimas de violencia machista que viven con sus posibles agresores.

El líder de Más País ha alertado contra la posible crisis social y económica que se puede cernir sobre los españoles si no se actúa a tiempo y, para ello, ha subrayado la necesidad de que el Estado sea "valiente" y llame a la "solidaridad nacional" haciendo que "quienes más tienen contribuyan un poco más" y garantizando que se salga de esta situación el país siga en 2020, "y no haya retrocedido a 2008". "El confinamiento no puede ser pobreza, ni precariedad, ni exclusión", ha proclamado.