Más País quiere pelear los escaños de ciudades grandes que cayeron en Vox

Más País, la candidatura con la que Íñigo Errejón se presenta a las elecciones generales, aspira a mejorar los resultados del "bloque progresista" logrando nuevos votos que permitan obtener los últimos escaños que en aplicación de la ley electoral cayeron de lado de Vox en las "grandes ciudades" el 28 de abril.

Así lo ha señalado este jueves la coportavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, en una entrevista con Telecinco.

Más País apela al votante "hastiado" de los dos partidos del "bloque progresista", tanto PSOE como Unidos Podemos para ser "antídoto" a la abstención porque detecta "interés" en ambos electorados, según ha explicado Maestre.

Además, ha señalado que la candidatura de Errejón estudia "criterios técnicos", los límites de la ley D'Hont, y posibles "alianzas" para decidir en que circunscripciones se presenta.

Preguntada sobre si su posición implica un apoyo al PSOE Maestre ha señalado que "por supuesto" porque la vocación de este nuevo partido es que "si gana el bloque progresista gobierne el bloque progresista".

Maestre defiende que la irrupción de Más País no perjudicará al bloque progresista sino que aumentará los votos porque cuando se dan "más opciones" y "teniendo en cuenta los límites del sistema electoral hay mas incentivos para ir a votar" y defiende que en la Comunidad de Madrid, aunque no se lograse el cambio de Gobierno, "la triple oferta aumentó mucho el bloque progresista".

Maestre cree que la relación entre Errejón y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, no complicará los pactos electorales porque "la política no puede tratar de cosas personales" y no está "para hablar para filias y fobias" sino "para sacar adelante políticas públicas" que resuelvan los problemas de la gente.

Por ello asegura que no entrarán ni después ni durante la campaña en el "juego" de críticas que imaginan que irán "a más".

Además, Maestre ha señalado que aunque la exalcaldesa Manuela Carmena no vaya a formar parte de las listas apoya la candidatura y "va a dar lo mejor de sí", lo que considera "muy importante" porque Carmena es a su juicio una "referencia moral" para la izquierda no solo en Madrid sino en toda España.