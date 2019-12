Más País apoyará la investidura de Sánchez, pero asegura que "falta concreción en algunos temas" del acuerdo de Gobierno

El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha declarado tras la reunión con los representantes del PSOE Adriana Lastra y Rafael Simancas que el acuerdo "guarda mucha sintonía con lo que creemos que son los retos de nuestro país en justicia social, en combate contra todas las formas de violencia y discriminación hacia la mujer y en transición ecológica".

En esta misma línea, Errejón ha pedido a las fuerzas progresistas "no amedrentarse" ante "las derechas y las fuerzas reaccionarias que parecen entender que si el gobierno no les pertenece, no es legítimo".

Sin embargo, Más País cree que "hay una falta de concreción en algunos temas" del acuerdo de Gobierno de coalición, como "en la prestación por hijo a cargo". "La Ley por el cambio climático puede y debe ser más ambiciosa", añade la formación, que asegura que "también puede ser más ambiciosa la estrategia de movilidad sostenible, con una apuesta firme por nuestra red ferroviaria".