Pakistán inicia su campaña para las elecciones generales

Pakistán ha dado comienzo a la campaña electoral para los comicios generales del 25 de julio, en los que la Liga Musulmana de Pakistán (PML-N) de Shahbaz Sharif se juega el regreso al poder frente al exjugador de críquet Imran Khan y el hijo de la asesinada Benazir Bhutto, Bilawal.

"Inicio la campaña con este mitin. Con la ayuda de dios, seremos elegidos y cambiaremos el destino de la gente de Karachi y Pakistán", afirmó hoy el presidente de la PML-N, Shahbaz Sharif, en esa ciudad del sur del país.

El político pidió a los alrededor de 3.000 asistentes su voto con la promesa de resolver uno de los principales problemas de esta ciudad de 15 millones de personas y centro económico del país: la distribución de agua.

Horas antes, el ex jefe de Gobierno de la provincia del Punyab (este) se reunió con empresarios en la Federación de Cámaras de Comercio y la Industria, a los que prometió mejorar las infraestructuras de la urbe.

Shahbaz fue elegido presidente del partido en marzo, a causa de la inhabilitación política de su hermano y ex primer ministro Nawaz Sharif en julio por no revelar un sueldo de una empresa de un hijo que ya no recibía.

La PML-N, sin embargo, no ha anunciado si Shahbaz es el candidato a primer ministro del partido que gobernó el país entre 2013, tras lograr mayoría absoluta, y el 31 de mayo, cuando un Ejecutivo interino se hizo cargo de la gestión de la nación.

Un día antes, el principal contendiente de los Sharif, Imran Khan, al frente del Tehreek-i-Insaf (PTI), puso en marcha su campaña.

"Anuncio mi campaña electoral y en unas semanas veréis un nuevo Pakistán", afirmó Khan en su ciudad natal de Mianwali, en el centro del país.

El ex jugador de críquet prometió trabajar por un país próspero, sin corrupción y con un Gobierno al servicio de sus ciudadanos.

La tercera formación del país, el Partido Popular de Pakistán (PPP) liderado por Bilawal Bhutto, no ha inaugurado aún su campaña.

El PPP, que gobernó el país entre 2008 y 2013, no ha anunciado tampoco si Bilawal, hijo de Benazir Bhutto, asesinada en 2007, es su candidato a primer ministro.

Unos 105 millones de personas están llamadas a las urnas el próximo 25 de julio para renovar a los 342 diputados del Parlamento, de los que 272 son elegidos directamente mientras que 60 están reservados a las mujeres y diez a las minorías religiosas, en unos comicios en los que se elegirán también las asambleas parlamentarias de las cuatro provincias del país.

Estos comicios son los segundos en la historia del país en los que un Gobierno acaba un mandato completo, después de que lo consiguiese el hoy opositor Partido Popular de Pakistán en 2013, ya que Pakistán estuvo gobernado por militares la mitad de su historia.

Sin embargo, con la sustitución de Sharif por Shahid Khaqan Abbasi como primer ministro, el país continúa sin que un gobernante elegido en las urnas acabe un mandato.