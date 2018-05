Paluzie (ANC) ve "coherente" que PDeCAT y ERC voten contra Rajoy pero rechaza a Sánchez

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha destacado este miércoles que sería "coherente" que el PDeCAT y ERC se posicionaran en contra del presidente Mariano Rajoy en la moción de censura, pero ha rechazado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pueda significar algún cambio.

En una entrevista de 8TV recogida por Europa Press, Paluzie ha dicho que la moción de censura ha llevado el caos a la política española y ha añadido que entiende que los partidos independentistas quieran aprovechar este caos: "Bienvenido sea el caos en la política española".

Ahora bien, ha insistido en que Pedro Sánchez no implicará ningún cambio ni mejora porque apoyó el artículo 155 de la Constitución y porque "estaría condicionado para que no le acusaran de llegar con los votos de los independentistas y no podría hacer ningún gesto de distensión" con Cataluña.

NUEVOS CONSELLERS

Sobre el nuevo Govern nombrado por Torra, Paluzie ha lamentado que JxCat y ERC hayan incumplido "de manera flagrante sus programas electorales porque llevaban la restitución del Govern legítimo".

"Había soluciones imaginativas antes que renunciar a eso y no haberlo hecho es un indicador de cómo se encara esta legislatura que no nos gusta", ha avisado.

Pero ahora empieza una nueva etapa, ha añadido, en la que la ANC estará muy vigilante y seguirá "con movilización, presión en la agenda política y acciones desde la sociedad civil".

POLÉMICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS

Preguntada por las últimas polémicas entre independentistas y detractores en espacios públicos como playas, Paluzie ha defendido que "no hay que ceder en la libertad de expresión por culpa de un grupúsculo de provocadores muy limitado que se desplaza por toda Catalunya para proclamar incidentes".

Y, en este sentido, ha reclamado al presidente Quim Torra y a su Govern que sean "absolutamente beligerantes con la defensa de los derechos y las libertades" frente a los que intentan acabar con ellos.