Paluzie (ANC) pide al independentismo que no dé pasos atrás y asegura que fiscalizará al Govern

La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha pedido al independentismo que se reoriente y que no dé pasos atrás, y ha asegurado que la ANC fiscalizará al Govern para que haya un límite en las renuncias.

"Puede que no estemos preparados para llegar a la cima pero no aceptaremos pasos atrás", ha insistido Paluzie en un acto este sábado en el Auditori del Fòrum en Barcelona, al que estaban invitados los socios de la asamblea.

La presidenta ha reprochado que políticos independentistas pidan un referéndum acordado con tres opciones, ya que considera que es una propuesta del 2013 y "no sirve de nada", y ha destacado que los referéndums son binarios.

Por eso, Paluzie ha anunciado que no se levantarán de la mesa de diálogo con el Govern, pero que intentarán "hacer una presión más efectiva" hacia la independencia, aunque ha reconocido que los partidos independentistas tienen diferentes ideas sobre cómo hacer efectivo el mandato del 1 de octubre, en sus palabras.

"Si tenéis que negociar, hacedlo con moral de victoria, no derrochéis las victorias. Hemos ganando muchas veces", ha defendido Paluzie dirigiéndose directamente a los miembros del Govern.

Además, ha sostenido que el Gobierno central no contempla negociar sobre la autodeterminación, ni lo hará en un futuro, por lo que ha apostado por la vía de la unilateralidad, y ha anunciado que a partir de ahora la ANC actuará "en términos de poder".

"NO SOMOS CDR"

Por eso, ha apelado a las campañas de lucha no violenta que desarrollarán, y ha celebrado que tanto las marchas lentas de coches como las acciones de los CDR --desarrolladas durante la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona-- tuvieran el efecto de "vaciar de coches la ciudad y de una huelga general".

En este sentido, Paluzie ha asegurado que respeta las acciones de los CDR: "No me escucharéis criminalizarlos, ni pedirles que se quiten la capucha", pero ha apuntado que la ANC no es un CDR y ha apostado por tener una propia vía de movilización.

PREGUNTAS AL GOVERN

La presidenta de la ANC ha alertado al Govern de que no queda tiempo, y les ha preguntado si están preparados para la independencia, si han recaudado financiación suficiente y qué papel tiene el cuerpo de los Mossos d'Esquadra.

"Los fiscalizaremos y eso es un trabajo riguroso y serio", ha afirmado Paluzie, que ha subrayado que identificarán las acciones del Govern y realizarán campañas efectivas contra el Ejecutivo catalán si no cumplen con sus promesas.

Paluzie ha señalado que no quieren "esperar 7 años para una eventual sentencia de Estrasburgo" --del Tribunal Europeo de Derechos Humanos-- sobre los presos independentistas o los que se encuentran en el extranjero.

"Acusaremos al Estado con una campaña que presentaremos después de navidad", ha anunciado Paluzie, que ha reiterado que el independentismo debe retomar la brújula, porque, según ella, se lo juega todo.