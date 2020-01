Pamela Palenciano hace su monólogo frente a la Asamblea ante cien personas

La activista feminista Pamela Palenciano ha pronunciado en la calle ante un centenar de personas su monólogo "contra un sistema inhumano y desigual", que la Asamblea de Madrid decidió cancelar por no ser una actividad que se corresponda con el objeto al que están destinados los espacios de la institución.

Frente al Parlamento madrileño, la activista ha realizado su obra teatral, a la que han asistido representantes del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, el grupo que había organizado la actividad dentro de una jornada de violencia machista.

El gabinete de Presidencia de la Asamblea había dado el visto bueno en un primer momento para que se celebrara esta jornada en una sala de la Cámara regional, pero este lunes decidieron revocar dicha autorización "por criterios técnicos" después de que Podemos anunciara a los medios que la actividad consistía en un monólogo de Palenciano, cuyas representaciones Vox ha utilizado en Twitter para defender la implantación del permiso parental educativo.

La activista ha lamentado "el veto" del Parlamento madrileño "por el contenido" de su monólogo, bajo el título "No solo duelen los golpes", como víctima de violencia machista, y ha apuntado que su representación no gusta porque trata "de un sistema que genera esa violencia".

"La ultraderecha me tiene ganas hace tiempo, no me quieren ni en la Asamblea de Madrid ni en muchos espacios", ha señalado Palenciano.