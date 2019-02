Paraguay exige la renuncia del cónsul en Argentina tras la denuncia de acoso sexual

El Ministerio de Exteriores de Paraguay informó este miércoles que solicitó la renuncia de su cónsul general en Buenos Aires, Héctor Figueredo, tras haber sido denunciado por presuntamente haber acosado sexualmente a una mujer paraguaya residente en el país vecino.

La mujer, de 24 años, denunció en sus redes sociales que Figueredo le invitó este martes a pasar la noche con él, tras acudir a la embajada paraguaya en Argentina para preparar un encuentro juvenil, según detalló en su cuenta de Facebook.

La joven afirmó sentirse "denigrada" por la "total falta de respeto" de Figueredo hacia ella y "hacia todas las mujeres", a quienes cree que "puede poseer a su voluntad, haciendo uso de su nombramiento para satisfacer sus perversiones".

La mujer añadió que "pese al enorme mal estar que estoy sufriendo decido hacer esto público porque quiero advertir a todos el tipo de manejos que tiene esta persona".

En una publicación posterior, la mujer se reafirmó en su acusación y aseguró que no se retractaría ni eliminaría la primera publicación "pese a quien le pese" y "aunque esto me afecte a nivel personal y jamás me vuelvan a abrir las puertas institucionales".

Reiteró que, pese a que "esta situación me pone en un lugar muy incómodo, que causa vergüenza e indignación. No voy a detenerme aunque me cierren las puertas".

Figueredo, miembro del gobernante Partido Colorado y que fue nombrado en diciembre pasado a pesar de no contar con una carrera diplomática previa, accedió a la solicitud de la cancillería y renunció a su cargo, que se hará efectivo el jueves, según publican los medios locales.

Se trata del segundo cargo del Gobierno de Mario Abdo Benítez instado a renunciar tras haber sido denunciado por acoso sexual, después de que en octubre pasado, el entonces director de Migraciones, Julián Vega, fue denunciado por tocar una pierna a una traductora taiwanesa durante el viaje oficial del presidente a Taiwán.

Vega fue instado a dejar su cargo por parte del Ministerio del Interior y obligado a volver a Paraguay antes de que finalizase la visita oficial.