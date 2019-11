El Parlament catalán rechaza una propuesta de Cs crítica con Òmnium, Plataforma per la Llengua y otras entidades

Además, la propuesta rechazada instaba al Govern a "abandonar su política de intentar hacer pasar por proyectos y acciones de interés social o de utilidad pública a aquellas actividades que sólo responden al interés partidista" y son de nula utilidad para los intereses generales, con el objetivo de regalarles recursos públicos, según el partido, punto que también ha apoyado el PSC, además de Cs y el PP.

La moción defendía también que el Parlament instara al Govern a realizar una auditoría de la concesión de subvenciones de los últimos diez años; a tomar las medidas necesarias para combatir la corrupción, y a "cesar la política de publicidad institucional orientada a la difusión y conocimiento de un mensaje vinculada a la causa separatista".

En concreto, pedía "dejar de pagar la hipoteca" de un edificio de la entidad Acció Cultural País Valencià en Valencia; condenar acciones de Plataforma per la Llengua; las protestas en un CAP de Barcelona por no haber atendido en catalán, y eliminar beneficios fiscales a la Associació per la Salvaguarda del Patrimoni Historicocultural de l'Alguer, entre otras medidas.

La diputada de Cs Sonia Sierra ha acusado al Govern de subvencionar y beneficiar a entidades que no hacen nada o que incluso son perjudiciales, como piensa de Plataforma per la Llengua, y ha dicho que si importaran las lenguas de Catalunya todas las páginas webs del Govern estarán en catalán, castellano y también aranés.

CRÍTICAS Y APOYOS

Desde JxCat, el diputado Francesc Ten ha aseverado que esta moción es más de lo mismo y que su finalidad es sembrar la discordia y desprestigiar el Parlament, según él, y ha dicho a Cs: "Si no les gusta una entidad como Òmnium, es de totalitarios querer eliminarla. Decir que no es una entidad cultural es como decir que Cs no es un partido. No lleva a ninguna parte".

El republicano José Rodríguez ha tachado la moción de despropósito y ha dicho a Cs que, si le importara el asunto de las subvenciones, hubiese preguntado a sus diputados en el Congreso --que cada vez son menos, ha dicho-- por la Fundación Francisco Franco y otras entidades, y ha acusado al partido de promover mociones como esta por miedo a que Vox le desbanque de "la punta de lanza del nacionalismo español".

El socialista Ferran Pedret ha expresado el apoyo del PSC a la mayor parte de la propuesta, excepto a los puntos referentes a entidades concretas --ha criticado que Cs las cite antes de la auditoría que propone el mismo partido--, así como el voto a favor a la condena al "escarnio sufrido por el personal sanitario del CAP de Les Corts", que también han apoyado PP y comuns.

Desde los comuns, David Cid ha dicho que ésta es una moción reiterativa enmarcada en la estrategia a su parecer "fracasada, basada en la confrontación y el conflicto" de Cs, y ha explicado que él era socio de Òmnium y se dio de baja al no compartir determinados posicionamientos, pero que negar que es una entidad cultural es surrealista.

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha afirmado que esta propuesta pretende relacionar el independentismo con la opacidad y la corrupción y criminaliza entidades que fomentan la lengua y la cultura catalanas sin criticar las subvenciones a la Fundación Francisco Franco, a entidades fundamentalistas y a corridas de toros.

La popular Esperanza García ha expresado el apoyo del PP a la propuesta de Cs, aunque ha señalado que la auditoría que el partido pide hacer desde un organismo externo se podría hacer desde entidades ya al alcance, como la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Cuentas, con el objetivo de "tener control de los recursos públicos, que son de todos los catalanes y no sólo de los independentistas".