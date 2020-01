El Parlament defiende que la JEC no puede inhabilitar a Torra y cree que se ha "extralimitado"

El pleno del Parlament ha aprobado este sábado una propuesta de resolución de los comuns que defiende que la Junta Electoral Central (JEC) no puede inhabilitar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha acusado a este organismo de haberse "extralimitado en sus funciones".

La resolución ha recibido 74 votos a favor de JxCat, ERC, los comuns y la CUP; 4 en contra del PP, y 17 abstenciones del PSC-Units, mientras que los diputados de Cs han levantado las manos para escenificar que no participaban en la votación.

La iniciativa de los comuns rechaza la decisión de la JEC y considera que vulnera el Estatut, el reglamento del Parlament y "el derecho al sufragio y la elección de la ciudadanía".

El texto aprobado reafirma que "cualquier decisión sobre la Presidencia de la Generalitat se tiene que hacer con respeto escrupuloso al Estatut y al Parlament".

Sin embargo, el Parlament ha rechazado la propuesta del PSC-Units, que constataba que la inhabilitación de Torra "no es todavía firme" e invitaba a la Mesa de la Cámara a presentar un recurso, con los votos favorables de socialistas y comuns, y en contra del resto de partidos, excepto Cs, que tampoco ha participado.

La dirigente de ERC Marta Vilalta ha explicado que los socialistas no han superado "la prueba del algodón de la democracia y de la defensa de derechos" y que rechazan su propuesta, no porque no estén de acuerdo, sino porque creen queda lejos del rechazo a la decisión de la JEC y a lo que ERC considera que supone un intento de ganar a través de ese órgano lo que Cs y PP --que presentaron el recurso-- no pudieron ganar en las urnas.

De la misma manera, la diputada de JxCat Gemma Geis ha criticado que la propuesta socialista haga referencia a que la JEC inhabilitara a Torra en el ejercicio de sus competencias, ya que considera que este organismo "no tiene competencias para poner y sacar presidentes".