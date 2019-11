El Parlament catalán avala que Torra y el Govern convoquen y participen en la Asamblea de Electos

La moción del PP, que ha sido rechazada con los votos en contra de JxCat, ERC, los comuns y la CUP y pese a los votos a favor de PP, Cs y PSC en el pleno de este martes, consideraba que una "entidad privada (como la Asamblea y el Consell per la República) intenta usurpar la auténtica legitimidad y representatividad de las instituciones de Catalunya".

Otro punto que tampoco ha prosperado es que aquel en el que se pedía que se instara a Torra, al Govern, y a los diputados "a recordar que el Parlament es, junto con las Cortes Generales, donde están representados todos los catalanes y donde se expresa democrática y legítimamente el pluralismo político y social de Cataluña".

"El Parlament rechaza la apariencia de legalidad y representatividad que ejercen entidades privadas ajenas a las instituciones estatutarias de Cataluña", continua el punto que ha sido rechazado por JxCat, ERC y la CUP, avalado por Cs, PSC y PP y en el que los comuns se han abstenido.

El diputado del PP Santi Rodríguez que ha defendido la moción ha criticado al Govern por insistir en dar a la Asamblea de Electos apariencia de institucionalidad: "Avalan a una entidad privada como gobierno paralelo e ilegítimo y participan de una asamblea que solo es representativa del separatismo".

"Las instituciones legales, legítimas y representativas de los catalanes son el Govern, la Presidencia de la Generalitat, el Parlament y las Cortes Generales. Quien se considera demócrata no puede participar de una entidad que quiere usurpar las funciones de este Parlament", ha zanjado.

La diputada de Cs Maialen Fernández ha coincidido con Rodríguez al sostener que la Asamblea busca "usurpar las funciones del Parlament" y ha acusado al PSC de no criticarlo porque están pactando con ERC para conseguir un acuerdo de investidura en el Congreso.

El socialista Ferran Pedret le ha recordado todas las iniciativas que han presentado sobre la asamblea, y ha criticado el órgano advirtiendo del "grave conflicto" que se puede generar al restar legitimidad a las instituciones democráticas para otorgárselas a un espacio donde solo está representada una gran corriente del pensamiento de Catalunya, en sus palabras.

Marc Parés (Comuns) ha pedido un cambio de rumbo al Govern: "Reconozcan que la vía no es la de crear un entramado de órganos que no sabemos su utilidad. Este no es el camino", ha dicho, aunque ha criticado que el PP le dé más credibilidad de la que considera que le dan sus propios impulsores.

El 'cupaire' Carles Riera, cuya formación ha insistido en los últimos dos años en la creación de esta asamblea, se ha posicionado a favor de este órgano porque "ante el bloqueo de las instituciones se necesita una institucionalidad paralela dispuesta a defender la amnistía y los derechos civiles y políticos"; algo que cree que no hacen las instituciones catalanas.

El republicano Marc Sanglas ha criticado que se pida a los diputados "que no se asocien", ha advertido de que continuarán en las instituciones y en la calle y ha acusado a los populares de no querer que el independentismo sea mayoritario en las instituciones.

"Soy demócrata y no me puede decir dónde puedo participar y dónde no", ha avisado el diputado de JxCat Marc Solsona que ha agradecido a los populares haber presentado la moción porque les permite debatir y votar sobre la Asamblea en el Parlament y que se ha preguntado qué habría pasado si los independentistas hubieran presentado una iniciativa para votar sobre este órgano en la Cámara.