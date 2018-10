En el pleno del Parlament, en el aire por disputa de JxCat y ERC por voto delegado

El pleno del Parlament, que tenía que haber empezado a las 12.00 horas, se está retrasando sin que de momento se sepa cuándo podrá iniciarse o si deberá ser aplazado, ante la disparidad de criterios de JxCat y ERC sobre la fórmula para que sus diputados suspendidos por el Tribunal Supremo puedan delegar su voto.

La tensión entre JxCat y ERC ha ido en aumento en los últimos días, hasta el punto de que fuentes soberanistas no descartan que esta crisis pueda tener consecuencias definitivas para la estabilidad del Govern.

Después de que ayer los letrados del Parlament advirtieran a JxCat de que no contabilizarán los votos de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull si no emiten un escrito a la Mesa para designar a un miembro de su grupo para que ejerza temporalmente sus funciones, esta mañana JxCat, que entendía que no hacía falta presentar ningún documento en este sentido, ha movido ficha.

El portavoz de JxCat, Albert Batet, ha registrado un escrito en el que comunica a la Mesa que "continuará votando en representación" de los cuatro diputados afectados, después de que el Parlament votara el pasado martes un dictamen que rechaza las suspensiones anunciadas por el Supremo.

Sin embargo, fuentes cercanas a Torrent han explicado que este escrito contiene un "error de base que se tiene que enmendar", ya que son los propios diputados afectados quienes deben dirigir a la Mesa un documento en el que comuniquen que Batet o a cualquier otro diputado de su grupo votará en representación suya.

El aviso de Torrent no ha hecho variar, por ahora, el posicionamiento de JxCat: "De momento, no nos movemos", han afirmado fuentes de este grupo, que consideran que el escrito presentado esta mañana por Batet ya es "adecuado" y no es necesario presentar otro documento con las firmas de los cuatro afectados.

Fuentes de ERC han reconocido que no les gusta el escrito presentado por Batet pero se han mostrado dispuestas a permitir una "interpretación amplia" que dé por bueno un documento similar con las firmas individuales de cada uno de los diputados de JxCat suspendidos.

Por el despacho del presidente de la Generalitat, Quim Torra, han pasado esta mañana los portavoces de JxCat, Albert Batet y Eduard Pujol, además de otras personas de la confianza del president, para analizar la situación.