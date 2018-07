El Parlament encarga un informe a los letrados sobre la suspensión de diputados

Fuentes parlamentarias han recordado que este informe es una petición hecha por el PSC este miércoles, y se ha materializado porque la Mesa del Parlament ha dado luz verde este jueves a consultar a los servicios jurídicos de la Cámara.

Otras fuentes consultadas por Europa Press han explicado que no se ha tomado ninguna decisión sobre si aplicar o no la suspensión de los seis diputados por dos motivos: primero porque se ha solicitado el informe, y el segundo porque aún no se ha recibido la notificación por parte del Tribunal Supremo.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)