El Parlament rechaza reprobar al Govern por que Puigdemont use el sello de la Generalitat

Pese a los votos favorables de Cs, PSC-Units y PP, la oposición de JxCat y ERC y la abstención de los comuns han tumbado la propuesta que censuraba la "manifiesta incapacidad y falta de voluntad política de defender las instituciones catalanas y su imagen corporativa frente a los intentos de alguna iniciativa privada de usurpar sus funciones, suplantarla o hacerse pasar por las instituciones de la Generalitat".

Los socialistas también pedían que el Govern activase los mecanismos a su alcance ante cualquier intento de usurpación de su identidad y presentase un informe en el Parlament sobre las medidas tomadas.

El diputado Ferran Pedret (PSC-Units), que ha defendido la iniciativa, ha apuntado al Consell per la República como "iniciativa privada que pretende actuar como gobierno legítimo" y que usa en su imagen el sello de la Generalitat.

Aunque ha reconocido que la mayoría de páginas web, perfiles en redes sociales y comunicaciones del entorno de Puigdemont ya no usan el emblema, ha criticado que "durante unos meses se usó la imagen corporativa de la Gerneralitat y, por tanto, se mantiene la vigencia de esta propuesta".

Desde Cs, Nacho Martín ha señalado que todavía hay algún perfil en Twitter que utiliza el emblema de la Generalitat, como '@CatalanCouncil', y ha reprochado al expresidente catalán que se considere líder de un gobierno legítimo en el exilio: "El Govern legítimo sólo será el que respete la Constitución y se adapte al marco jurídico vigente".

La diputada popular Esperanza García ha asegurado que "los separatistas se creen amos de toda Catalunya, no sólo de las instituciones" y les ha afeado haber desconvocado las comisiones parlamentarias que se tenían que celebrar el martes pero que se suspendieron por el inicio del juicio al referéndum del 1 de octubre de 2017 en el Tribunal Supremo.

Susanna Segovia (CatECP) ha anunciado que su grupo se abstendría en la votación al percibir que la iniciativa de los socialistas "busca una cierta confrontación", algo que ha pedido evitar en el actual contexto político.

El diputado de JxCat Josep Costa ha afirmado que el Consell per la República es una entidad privada en Bélgica "que ejerce una representación política de muchos ciudadanos que se ven privados de la representación" al no haberse podido investir a Puigdemont tras las elecciones de 2017, y ha destacado que las páginas web a las que se refería la propuesta de resolución ya no están disponibles.

La republicana Gemma Espigares ha subrayado que el emblema de la Generalitat está registrado y que el Govern actuará en caso de que se utilice un símbolo similar: "Creo que es obvio".