El Parlament catalán vota este martes la resolución conjunta de respuesta a la sentencia del 1-O

El Parlament celebrará este martes y miércoles un pleno en el que se votará la propuesta de resolución de JxCat, ERC y la CUP que busca ser la respuesta conjunta a la sentencia del 1-O en la Cámara catalana, aunque estos tres grupos no han consensuado todavía cómo afrontar la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) de un punto de esta iniciativa.

La propuesta, que se votará este martes por la tarde, rechaza la sentencia del Tribunal Supremo publicada el 14 de octubre, exige la libertad de los presos soberanistas y el retorno de los dirigentes independentistas en el extranjero, y critica la "deriva autoritaria del Estado".

El texto inicial, que los grupos registraron el 22 de octubre, incorporaba el punto 11 en el que buscaban que la Cámara reiterara su defensa del derecho a la autodeterminación, pero parte de este punto fue suspendido por el TC y no se votará: "El Parlament reitera y reiterará tantas veces como quieran los diputados y las diputadas la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña para decidir su futuro político", afirma la parte suspendida por el Alto Tribunal.

Ante esto, JxCat, ERC y la CUP han presentado enmiendas cada uno por su cuenta, pero de momento no han logrado consensuar cómo deben responder a esta suspensión del TC y esto ha evidenciado de nuevo la falta de unidad de los partidos independentistas, aunque todavía están a tiempo de pactar una transacción.

REPROCHES POR LAS ENMIENDAS

La CUP fue el primero en presentar una enmienda, en la que propone que la resolución rechace esta suspensión, y JxCat presentó otra que critica la decisión del TC y busca explicitar que la Cámara "reivindica poder debatir y votar sobre el derecho a la autodeterminación, la reprobación de la monarquía y el reconocimiento de la soberanía de Cataluña y de su derecho a decidir".

Esto generó las críticas de ERC, que tachó las enmiendas de JxCat y la CUP como "movimientos individuales y partidistas a un texto conjunto que buscaba desde el inicio la unidad estratégica", ya que considera que las deberían haber presentado conjuntamente, dijeron fuentes del partido.

Por su parte, la diputada de JxCat Elsa Artadi afirmó el viernes en declaraciones a los medios que la enmienda presentada no difiere de lo que defiende también ERC y que no debería haber ningún problema: "No estamos diciendo nada muy diferente de lo que decía el presidente del Parlament hace unas semanas cuando aún estábamos en campaña electoral sobre la defensa de la libertad de que se pueda hablar de todo".

Después de esto, este lunes, ERC ha presentado sus enmiendas propias, en las que pide rechazar la suspensión del TC, que ve "contraria a los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad ideológica y participación política".

Los grupos tendrán tiempo hasta pocos minutos antes de la votación para transaccionar estas enmiendas y que se acabe votando un texto unitario, que es lo que se pretendía con esta resolución de respuesta a la sentencia, pero antes la Mesa del Parlament deberá admitir a trámite las enmiendas presentadas.

DESIGNACIÓN DE DE LA VEGA

El pleno comenzará este martes a las 15.00 horas, con el debate y votación de la propuesta del PSC para designar a su primer secretario en las Terres de l'Ebre, Manel de la Vega, como senador designado por el Parlament.

Previsiblemente su elección saldrá adelante y ocupará la vacante que dejó el expresidente de la Generalitat José Montilla cuando renunció a su escaño de senador para que el líder socialista, Miquel Iceta, fuera presidente de la Cámara baja, algo que no fructificó porque los partidos independentistas tumbaron la propuesta de designarlo como senador; una decisión sin precedentes en el Cámara.

El martes por la tarde también se votarán varias mociones de los grupos y el miércoles sobre las 10.30 horas se celebrará la sesión de control al Govern y al presidente del Govern, Quim Torra.

Además, tendrá lugar el debate y votación final de la proposición de ley de puertos y transportes en aguas marítimas y comerciales, y el debate de totalidad del proyecto de ley de modificación de la Ley del cambio climático para regular el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica.