El Parlament balear pide por unanimidad eliminar los anuncios de prostitución de los medios de comunicación

La Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Parlament ha aprobado este jueves, con la unanimidad de todos los grupos, una proposición no de ley con la que pide eliminar los anuncios de prostitución de los medios de comunicación de las Islas Baleares.

Se trata de una iniciativa presentada por el PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podemos y la diputada del Grupo Mixto Montserrat Seijas, que ha sido aprobada por asentimiento tras incorporar algunas enmiendas 'in voce' del PP.

En virtud del texto aprobado, el Parlament insta al Gobierno central a avanzar en la elaboración de una disposición, que tenga rango de ley, para prohibir la publicidad de prostitución en los medios de prensa escrita y otros formatos.

Además, solicita al Govern que trabaje por la eliminación de la publicidad de prostitución y de comercio sexual en cualquier medio informativo, y le anima a promover buenas prácticas "como podría ser la no inserción de espacios de publicidad institucional en aquellos medios que mantienen anuncios de prostitución o atentatorios contra la dignidad de las personas".

Igualmente, también solicita al Govern balear "avanzar con la normativa que permita acabar con los anuncios de prostitución que reproducen contenidos vejatorios relacionados con la imagen de las mujeres".

Finalmente, propone que el Ejecutivo autonómico constituya una mesa específica de medios de comunicación, digitales e impresos, con el objetivo de eliminar este tipo de anuncios y potenciar cursos de formación para los redactores, con el objetivo de "fomentar la igualdad y evitar informaciones que puedan atentar contra la dignidad de las mujeres y banalicen o inciten la violencia hacia ellas".

"ESCONDEN VINCULACIONES ENTRE PROSTITUCIÓN Y MAFIAS"

Durante el debate, la diputada del PSIB Sílvia Cano ha explicado que el objetivo de la propuesta es "evitar la mercantilización de los cuerpos de las mujeres" y ha avisado de que este tipo de anuncios "son denigrantes y esconden en muchos casos las vinculaciones entre prostitución y mafias".

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Montserrat Seijas ha calificado estos anuncios de "misóginos y criminales" y ha incidido en que "cierran el ciclo de la trata". "Campan con total impunidad y vivimos ante ellos mirando para otro lado, mientras decimos legislar contra la violencia machista hacia las mujeres", ha lamentado.

La diputada de MÉS per Mallorca Agustina Vilaret ha defendido que "convertir el cuerpo humano en una mercancía" es "inhumano, injusto e indigno" y ha incidido en que estos anuncios salgan "del espacio público" es "una cuestión de educación". "Si estos anuncios no se ven en los periódicos, los niños ya no lo ven como una cosa normal", ha argumentado.

La diputada de Podemos Laura Camargo ha incidido en que la publicidad de prostitución "continúan reproduciendo estereotipos machistas que ya están superados en otros ámbitos de la sociedad" y sirven "para que las mafias puedan seguir traficando con las mujeres", en una situación en las que precisamente ellas "son las peores paradas". "Es necesario superar esta contradicción de denunciar en unas páginas la explotación de las mujeres y en las siguientes anunciar las tarifas de esa explotación", ha criticado.

Finalmente, la diputada 'popular' Sandra Fernández ha recalcado que la prostitución es una forma de violencia hacia la mujer y ha razonado que darle publicidad "solamente contribuye a normalizar esta situación".

El Govern "ya tiene prácticamente cerrado" el Plan Autonómico contra la Trata de Mujeres y Niñas para la Explotación Sexual en Baleares, según ha indicado la diputada socialista durante su exposición.