Parlamentarios británicos hablan con Barnier sobre posible segundo referéndum

Una delegación de diputados británicos en la oposición se reúne hoy en Bruselas con el negociador de la Unión Europea (UE) para el "brexit", Michel Barnier, a fin de tratar la permanencia en el mercado común y la unión aduanera, y un posible referéndum sobre el acuerdo de salida.

Según un comunicado del Partido Nacionalista Escocés (SNP), miembros de esta formación, de los Liberales Demócratas, del galés Plaid Cymru y de Los Verdes defenderán la convocatoria del conocido como "People's Vote", una campaña que aboga por celebrar una consulta sobre el pacto de retirada, si finalmente se alcanza uno.

El grupo anunció que abrirá una línea de comunicación con la Comisión Europea (CE) para que los funcionarios comunitarios estén al tanto del progreso parlamentario de las negociaciones sobre el "brexit" (salida del Reino Unido de la UE), así como de las novedades que puedan producirse en torno a una eventual consulta.

De acuerdo con la nota, desde inicios de año, los representantes parlamentarios de las cuatro formaciones se han reunido regularmente "para discutir las preocupaciones compartidas sobre las negociaciones del 'brexit' llevadas a cabo por el Gobierno del Reino Unido".

Los asistentes a la reunión con Barnier son Ian Blackford, dirigente del SNP en el Parlamento de Westminster; Vince Cable, líder de los Liberales Demócratas; Liz Saville Roberts, cabeza del Plaid Cymru en la Cámara de los Comunes; y Molly Scott Cato, eurodiputada del Partido Verde para el suroeste de Inglaterra y Gibraltar.

Blackford dijo que un pacto sobre la futura relación bilateral entre Londres y Bruselas que no contemple la estancia en el mercado común y la unión aduanera "no conseguirá el apoyo del Parlamento", por lo que instó a la primera ministra, Theresa May, a "eliminar la jerga, dejar de jugar y actuar" para proteger la economía.

"Como claramente el Gobierno del Reino Unido no tiene todavía un plan para romper el 'impasse' del 'brexit' y el Partido Laborista no actúa como una oposición efectiva, se ha dejado a la 'oposición no oficial' el papel de defender un acuerdo que proteja los empleos y los medios de vida", señaló.

Cable, por su parte, resaltó que frente a la posición de los llamados "brexiteers", los diputados conservadores que defienden una línea dura de salida de la UE, "es vital" que la CE "sepa que hay otra opinión en el Parlamento que cuenta con el apoyo de todos los partidos y que puede sacar a la UE y al Reino Unido de este lío".

Roberts y Scott Cato dijeron que incidirán ante Barnier en las consecuencias económicas que un abandono de los espacios de libre comercio puede tener sobre la economía y que la única manera de romper el estancamiento de las negociaciones es darle voz a la gente, en alusión a la celebración de esa posible votación.

El Ejecutivo británico y los líderes europeos continúan en conversaciones para tratar de cerrar un pacto, que no llega debido a las diferencias sobre qué hacer con la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda para que siga siendo invisible.